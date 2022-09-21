Alışverişe çıkacak olan kişilere altın öneriler! Paranızın yarısı cebinizde kalacak!

Alışveriş, özellikle kadınlar olmak üzere pekçok kişinin en sık yaptığı etkinliklerin başında geliyor. Fakat alışverişe çıkmadan önce uygulayacağınız bazı taktikler, alışverişte sizin için avantaja dönüşecek.

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Alışveriş, gündelik hayatın olmazsa olmaz aktiviteleri arasında yer alırken, bu durum kadınlar için biraz çeşitli olabiliyor. Kadınlar çoğunlukla canları sıkıldığında, moralleri bozulduğunda veya depresyona girdiklerinde üzerlerindeki bu mutsuzluk hissini atmak için alışverişe çıkarlar. Herhangi bir şey almasa bile alışveriş reyonlarının önünden geçmek birçok kişiyi olumlu anlamda etkiliyor. Fakat alışverişe spontane bir şekilde çıkmak, bazı kötü durumlara yol açabiliyor.

İşte hem maddi, hem manevi, olumsuz şeylerle karşılaşmamak için alışverişe çıkmadan önce mutlaka yapılması gereken bazı taktikler...

1- Fiyatları mağazaya gitmeden önce internetten kontrol edin

Müşterileri ikna etmek mevzusunda mağaza çalışanlarının profesyonelliği çoğu kişi tarafından bilinir. Şayet ne aradığınızı bilerek alışverişe çıkarsanız, lüzumsuz masrafların önüne geçebilirsin. Bu nedenle alışveriş merkezine gitmeden önce, satın alacağınız her şeyin ücretini bildiğinizden emin olun ve not alın. Bu, sadece bütçenizi planlamanıza destek olmakla kalmayacak, aynı zamanda pazarlık esnasında size daha sağlam bir altyapı oluşturacaktır.

2- Listeniz olsun

Alışverişe çıkmadan evvel almak istediğiniz ürünlerin olduğu bir liste oluşturun. Böylece hem eksiklerinizi tespit edebilir hem de sahip olduklarınızı fark edersiniz. Hazırladığınız listenize ürün eklerken, o ürüne gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını iyi analiz edin. Sadece acil ihtiyaçlarınız olduğundan emin olun. Yaptığınız bu alışveriş listesini, alışverişte kullanmayı unutmayın ve listenin dışına çıkmamaya dikkat edin.

3- Bütçenize sınır koyun

Çoğu kişi saatlerce alışveriş yaparak, mağazadan mağazaya koşması ve günün sonunda aşırıya kaçtığını fark etmesinin kişi esasında bütçesini sınırsız zannetmesi. Buna en çok da kredi kartıyla alışveriş alışkanlığı neden oluyor. Sanki size ait bir parayı harcıyormuş gibi hissederek kendinizi alışveriş sarhoşluğu içinde borca sokmak, sonradan canınızı bilhassa sıkabilir. Oysa kendinize bir bütçe belirleyerek alışverişinizi sınırlayabilir ve günün sonunda ne kadar harcadığınızı bilerek sonradan pişmanlık yaşamazsınız.

4- Zamanınızı iyi ayarlayın

Kendinizi yorgun, yalnız, sıkılmış ve mutsuz hissettiğiniz zamanlarda alışverişe gitmekten kaçının. Bunun beraberinde açken de alışveriş yapmamaya gayret edin. Çünkü bu gibi durumlar sağlıklı düşünmenizi engelleyerek bilinçsiz alışveriş yapmanıza neden olabilir. Yine de alışverişe gitmek zorundaysanız, kendinizi daha iyi hissedene kadar kendinize başka bir meşgale bulun ve daha sonra gidin.

5- Alışverişi zaman öldürme aracı olarak görmeyin

Amacı olmayan bir şekilde alışveriş yapanlardan olmayın. Sadece vakit öldürmek için zamanınızı alışverişte harcamaktansa, zamanın değerini daha çok bilin. Şayet kendinize belirli bir zaman limiti koyarsanız, doğru alışveriş yapmanız mümkün olacaktır. Bu durum ise size kendinizi daha iyi hissettirecektir.