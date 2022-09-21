ABD Merkez Bankası FED 3. kez faiz artışı yaptı

ABD Merkez Bankası faizi 75 baz puan artırdı. Bu artışla politika faizi yüzde 3-3,25 aralığına yükseldi.

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ABD Merkez Bankası (FED), tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, federal fonlama faizini 75 baz puan artışla yüzde 3-3,25 aralığa yükseltti. Böylece Fed, üçüncü kez üst üste faizi 75 baz puan artırmış oldu.

Piyasa beklentileri bu yöndeydi

Piyasa beklentisi yüzde 80 ihtimalle 75 baz puanlık artış yönündeydi.

100 baz puanlık artışa da yüzde 20 ihtimal veriliyordu. 2022 sonu için Fed’in medyan faiz beklentisi yüzde 4,4 oldu.

Bir sonraki faiz kararı 2 Kasım'da açıklanacak

Bir sonraki faiz kararı, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrasında 2 Kasım’da açıklanacak.

Yılın son faiz kararının açıklanacağı tarih ise 14 Aralık olacak.

Dolar bugün son 20 yılın zirvesini görmüştü

ABD ağustos ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş, bu verinin ardından Fed’in agresif faiz artışlarına devam etmesi beklentisi artmıştı.

Bugün kararın hemen öncesinde 2 yıllık ABD Hazine tahvili faizi 2007 sonrasında ilk kez yüzde 4’ü görmüş, doların diğer büyük para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi de 111’i aşarak 20 yılın zirvesini görmüştü.

Altında toparlanma yaşandı

Eylül ayının başından bu yana FED'in açıklayacağı faiz kararının baskısı altında kalan altın ise dünden bu yana kendisini toparlama yönünde hareket etmeye başladı. Ons altın şu sıralar 1.674 dolardan, gram altın da 978 liradan işlem görüyor.

Chicago Emtia Borsası'nda işlem gören Kasım vadeli buğday kontratlarının fiyatı yüzde 5'e varan bir artış yaşarken, mısır vadelileri de yükseliş gösterdi. Bitcoin'de 19 bin doların altı görülürken, Çin'de demir cevheri vadeli işlemleri, ABD merkez bankası Fed'in beklenen faiz artırımı öncesinde küresel durgunluk korkularının finansal piyasalara hakim olmasıyla iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Emtia talebinin azalabileceği endişesi var

Analistlere göre merkez bankaları tarafından artan para politikası sıkılaştırmasının dünya ekonomisini resesyona sürükleyebileceği, emtia talebini azaltabileceği ve küresel ticareti yavaşlatabileceği endişeleri nedeniyle finans piyasalarında gerginlik hakim.