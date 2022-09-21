Fenerbahçe'de Kim Min-Jae pişmanlığı

Fenerbahçe'nin İtalya ekibi Napoli'ye bonservisiyle birlikte gönderdiği Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae, burada gösterdiği performansla da göz dolduruyor.

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Süper Lig'de yeni sezon öncesi Jorge Jesus ile mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı-Lacivertli ekip hem ligde hem de Avrupa'da taraftarlarının yüzünü güldürürken, sezon başında kadroya kattığı isimlerle de isminden söz ettirmişti. Kadroya katılan isimlerin yanı sıra kadrodan ayrılan bazı isimlerle de gündeme gelen Sarı-Lacivertliler'de ayrılığıyla en çok konuşulan isim ise Koreli oyuncu Kim Min-Jae olmuştu.

Fenerbahçe'den ayrılarak İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan 25 yaşındaki savunma oyuncusu, buradaki performansıyla da birçok dev kulübü peşine takarken, İngiliz basınından oldukça konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Manu devrede!

İngiliz basınında çıkan haberelere göre İngiltere Premier Lig'in dev ekibi Manchester United, savunmada yaşadığı problemleri Fenerbahçe'nin 18.05 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'ye sattığı Kim Min Jae ile çözmeyi planlıyor. Haberde Kırmızı Şeytanlar'ın ara transfer döneminde somut adımlar atmaya hazırlandığı belirtildiğinin de altı çizildi. Güney Koreli oyuncu bu sezon Napoli formasıyla 8 maça çıkarken 2 gol kaydetme başarısı gösterdi.

Taraftarlar isyanda!

Fenerbahçe'den gönderilip gönderilmemesi büyük tartışma konusu olan Kim Min-Jae için çıkan bu haberler sonrası Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada isyan etti. Özellikle takımdan gönderilmemesi gerektiği görüşünü belirten taraftarlar, Güney Koreli oyuncunun şu anda Fenerbahçe'de olması durumunda Manchester United'a çok daha yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satılabileceği görüşünü savunuyor.