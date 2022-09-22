BIST 3.246
DOLAR 18,33
EURO 18,06
ALTIN 986,29
HABER /  DÜNYA

Fransa ve Yunanistan Ege'de ortak tatbikat düzenleyecek

Fransa ve Yunanistan Ege'de ortak tatbikat düzenleyecek

Yunan basınındaki habere göre, Fransa ve Yunanistan Doğu Ege'de ortak tatbikat düzenleyecek.

Abone ol

Fransa ve Yunanistan'ın Doğu Ege'de ortak tatbikat düzenleyeceği açıklandı. Yunan basınındaki habere göre, Fransa ve Yunanistan Hava Kuvvetleri ile Deniz Kuvvetleri, Doğu Ege'de ortak tatbikat düzenleyecek.

İskiri Adası'ndan Bozbaba Adası'na kadar geniş bir alanda düzenlenmesi planlanan tatbikata; savaş uçakları, helikopterler, özel birimler ve deniz kuvvetlerine ait gemilerle denizaltıların katılması öngörülüyor.

24 Eylül-1 Ekim'de düzenleneceği belirtilen tatbikatın ardından Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'nun Atina'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'den Rus bölgelerinde alınan referandum kararına tepki: Endişe duyuyoruz
Türkiye'den Rus bölgelerinde alınan referandum kararına tepki: Endişe duyuyoruz
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae pişmanlığı
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae pişmanlığı
ABD Merkez Bankası FED 3. kez faiz artışı yaptı
ABD Merkez Bankası FED 3. kez faiz artışı yaptı
Ne çay, ne kahve Bunları okuyunca içecekleri sıcak içmeyi bırakacaksınız!
Ne çay, ne kahve Bunları okuyunca içecekleri sıcak içmeyi bırakacaksınız!
Alışverişe çıkacak olan kişilere altın öneriler! Paranızın yarısı cebinizde kalacak!
Alışverişe çıkacak olan kişilere altın öneriler! Paranızın yarısı cebinizde kalacak!
Bakan Soylu duyurdu: PKK'lı teröristlere gönderilen bomba ele geçirildi
Bakan Soylu duyurdu: PKK'lı teröristlere gönderilen bomba ele geçirildi
Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur tutuklandı
Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur tutuklandı
Uyurken telefonu yastığınızın altına sakın koymayın! Korkunç tehlike...
Uyurken telefonu yastığınızın altına sakın koymayın! Korkunç tehlike...
Feridun Düzağaç paylaştı: Kızını görenler gözlerine inanamadı! "Kral tacını bulmuş, Prensesiyle"
Feridun Düzağaç paylaştı: Kızını görenler gözlerine inanamadı! "Kral tacını bulmuş, Prensesiyle"
Joe Biden'dan Putin'e cevap: Kimse Rusya'yı tehdit etmiyor
Joe Biden'dan Putin'e cevap: Kimse Rusya'yı tehdit etmiyor