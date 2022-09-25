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Meral Akşener'in Mersin ziyaretinde 'söz vermiştiniz' gerginliği! Korumalar aldı itekledi beni

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meral Akşener'in Mersin ziyaretinde 'söz vermiştiniz' gerginliği! Korumalar aldı itekledi beni

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Mersin ziyaretinde işten atıldığını belirten bir vatandaşla korumalar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Akşener'e ,"Büyükşehir Belediyesinden 4 bin insan çıkarıldı haberiniz var değil mi? İttifak yaptığınız insanlar buna sebep oldu." diyen vatandaş korumalar tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener Mersin'de vatandaşlarla buluştu. 

"İYİ Parti, öncelikle seçmenini velinimeti görür. İYİ Parti'nin tüm mensupları, bu milleti başının üstünde taşır, bu milletin tercihlerine kadınıyla, erkeğiyle saygı duyar." diyen Akşener, konuşmasının ardından partiye katılan kişilere rozet, evlilik hazırlığı yapan bir çifte de nişan yüzüklerini taktı.

Akşener, daha sonra Mersin'i Kalkındırma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "Ben Kadınım Umudun Adıyım" programına katılmak için Yenişehir Atatürk Kültür Merkezine geçti.

Belediyeden çıkarılan işçiden Akşener'e tepki

Bu sırada kucağında çocukla Akşener'in yanına gelen Mehmet Açıkgöz, "Büyükşehir Belediyesinden 4 bin insan çıkarıldı haberiniz var değil mi? İttifak yaptığınız insanlar buna sebep oldu." ifadelerini kullandı.
Akşener'in, "Mersin'de ittifak yapmadık." şeklinde karşılık verdiği Açıkgöz, korumalar ve partililer tarafından uzaklaştırıldı.

"Gereğini yapacağına söz vermişti"

Açıkgöz, gazetecilere, 7 yıl 4 ay çalıştığı Büyükşehir Belediyesinden haksız şekilde işten çıkarıldığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Haksız şekilde işimden edildim. Ben bunu çarşıda Meral Başkan'a söylediğimde gereğini yapacağı konusunda söz verdi. Ben de şimdi 'Söz vermiştiniz ne oldu?' diye sormaya geldim. Korumalar aldı itekledi beni."

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