Siirt'te İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 258 yıl önce kurduğu ışık düzeneği ilgiyle izlendi

Erzurum'dan gelen Ayşe Ercan da böyle bir atmosferi yerinde görmenin büyük bir maneviyat değeri olduğunu anlattı.

"En çok da 'Yılın ilk güneşi benim hocamın başucuna değmeyecekse neyleyim ben o güneşi' demesi beni çok etkiledi. Gerçekten çok güzel bir atmosfer. İbrahim Hakkı Hazretleri Erzurumlu ama hocası buralı olduğu için hocasının ilminden yararlandığı için hocasıyla birlikte defnedilmeyi değer görüyor." diyen Ercan, bu ana şahit olmanın kendisini mutlu ettiğini bildirdi.