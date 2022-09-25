Icardi ilk golünü attı! Galatasaray 2 golle kazandı

Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'nin golleriyle 2-1 yendi.

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Süper Lig ekipleri Galatasaray ve İstanbulspor, lige verilen milli arada hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleye Galatasaray; Okan Kocuk, Boey, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Dubois, Özgür Baran Aksaka, Midtsjo, Barış Alper Yılmaz, Mata, van Aanholt ve Icardi 11'i ile çıktı.

İstanbulspor ise; Jensen, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Adi Mehremic, Duhaney, Ebert, Abdullah Aydın, Ali Yaşar, Abazaj, Owusu ve Guri 11'i ile sahada yer aldı.

Galatasaray 12'nci dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. İstanbulspor bu gole 30'uncu dakikada Mehremic'in ayağından bulduğu golle cevap verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İstanbulspor, ikinci yarıya 11 değişiklik yaparak çıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise van Aanholt - Beknaz Almazbekov değişikliği ile takımını sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı ekip, 64'üncü dakikada penaltı kazandı. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Beknaz Almazbekov, Kağan Bağış'ın müdahalesiyle yerde kalınca Galatasaray penaltı kazandı.

65'inci dakikada atışı kullanan Icardi, penenka vuruşuyla takımı 2-1 öne geçirdi.

Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk, takımının karşılaşmada 2-1 öne geçmesinin ardından Icardi, Boey, Mata, Dubois, Barış Alper Yılmaz ve Midtsjo'nün yerine Gomis, Ali Turap Bülbül, Oliveira ve Emre Taşdemir, Caner Doğan ve Berk Kızıldemir'i oyuna aldı.

Mücadelenin son anlarında da Metehan Baltaci, Abdülkerim Bardakcı ve Baran Aksaka'nın yerine Eren Paşahan, Arda Yavaş ve Halim Ayaz Yüksekoğlu'nu oyuna dahil etti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray hazırlık maçında İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

Mata ve Icardi için ilklerin akşamı

Galatasaray'ın bu sezonki yeni transferi Juan Mata, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, İspanyol oyuncuya 11 kişilik kadroda görev verirken, sarı-kırmızılıların bir başka transferi Mauro Icardi de ilk kez 11'de sahaya çıktı. Icardi, 65. dakikada penaltıdan attığı golle Galatasaray forması altında ilk gol sevincini yaşadı.

Buruk'tan gençlere görev

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor maçında genç oyunculara görev verdi.

Buruk, Özgür Aksaka ve Metehan Baltacı'ya 11'de görev verirken, Beknaz Almazbekov ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. Buruk ilerleyen dakikalarda ise Ali Turap Bülbül, Caner Doğan, Berk Kızıldemir, Halim Yükseloğlu, Eren Paşahan ve Arda Deniz Yavaş'a şans verdi.

Taraftar ilgi gösterdi

Galatasaraylı taraftarlar, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Süper Lig maçlarında dolu tribünlere oynayan sarı-kırmızılılarda hazırlık maçını 20 bin 793 taraftar takip etti.