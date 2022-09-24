Fatih Erbakan: Altılı masadan millete hayır gelmez

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz boşuna mı diyoruz? Bu altılı masadan bu millete bir hayır gelmez." dedi.

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Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin Kütahya İl Başkanlığı 2’nci Olağan Kongresi’ne katıldı.

Burada konuşan Erbakan, altılı masaya eleştirilerde bulunarak, şunları söyledi:

"İstanbul Sözleşmesi demek, cinsiyetsiz toplum oluşturmak demektir"

"Biz boşuna mı diyoruz, bu altılı masadan bu millete bir hayır gelmez. ‘İktidar olursam ilk işim İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe sokmak’ diyen bir yapıdan bu millete bir hayır gelir mi Allah aşkına. İstanbul Sözleşmesi demek, toplumsal cinsiyet eşitsizliği adı altında cinsiyetsiz toplum oluşturmak demektir. İstanbul Sözleşmesi demek, karı- koca kavramları yerine partnerler kavramlarıyla, Allah muhafaza buyursun yakın gelecekte erkek erkeğe, kadın kadına evliliklerin yasal olarak yolunu açmak manasına gelmektedir. Toplumun temeline dinamit koymak demektir. Aile mefhumunu ortadan kaldırmak demektir. Sanki bu milletin hiçbir derdi yokmuş gibi, ‘Bu sözleşmeyi geri getireceğim’ diyorlar. İşte bunların hali. O altılı masada, o altın gününe katılan muhafazakar partilere de şaşıyorum doğrusu. Nasıl bu masanın içinde yer alıyorsunuz? Nasıl bunların değneği halinde bu siyaseti güdüyorsun. Ancak bu noktada milletimiz müsterih olsun. Bütün Anadolu’da seslendiğimiz gibi, buradan da 85 milyon milletimize sesleniyorum. Korkuya kapılmayın, yeise, ümitsizliğe düşmeyin. Çünkü ikinci 40 yılda aynı aşkla aynı heyecanla yürüyen ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisi olan Yeniden Refah Partisi var."