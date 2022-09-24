Altın Kelebek adayları ortaya çıkarken, Armağan Çağlayan'ın yaptığı o hamle ortalığı fena karıştırdı

Armağan Çağlayan, dijital ortamda yayınladığı videolarıyla milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Altın Kelebek Ödülleri için adaylar belirlenirken, Çağlayan'a da bir teklif gitti ve ünlü yapımcı adaylığı reddetti. Olayla ilgili tüm ayrıntıları sizler için derledik. İşte ayrıntılar...

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Ünlü yapımcı Armağan Çağlayan'ın, bir dijital video platformu olan YouTube'da kanalları bulunuyor. Bu kanallarda yayınladığı çeşitli içerikli videoları milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Videoları ve sosyal medya paylaşımları büyük bir ilgiyle takip edilen Çağlayan, yaptığı açıklamalarla da herkesin dikkatini kendi üzerine çekmeyi başarıyor. Son olarak yaptığı hamleyle magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü yapımcının o çok konuşulan hareketi bakın ne oldu...

Altın Kelebek Ödülleri'ne aday gösterildi

Armağan Çağlayan, YouTube kanalları olan “Gör Beni” ve “Dur Bi Dinle” ile Altın Kelebek Ödülleri’nde “Dijital En İyi İçerik” olarak aday gösterildiğini tüm sevenlerine ve takipçilerine sosyal medya hesabından duyurdu. Ancak çalışma arkadaşlarından da onay aldığını belirterek adaylıktan çekildiklerini söyleyen Çağlayan, “Sosyal medyanın ve YouTube seyircisinin bize verdiği ödülden hiçbir ödülün daha önemli olmadığına karar verdik” ifadelerini kullandı.

Armağan Çağlayan'ın paylaşımı

Ünlü yapımcı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Altın Kelebek Ödüllerin’de Gör Beni, Dur Bi Dinle ile dijital en iyi içeriğe aday olmuşuz. Ekip arkadaşlarımın da onayıyla, sosyal medyanın ve YouTube seyircisinin bize verdiği ödülden hiçbir ödülün daha önemli olmadığına karar vererek, Altın Kelebek adaylığından çekiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Aslı Şafak da adaylığı reddetti

Bu sene 48’incisi düzenlenecek olan Altın Kelebek Ödülleri organizasyonunda belirlenen adaylar arasında yer alan gazeteci ve yazar Aslı Şafak, bunu öğrendiği anda oluşturulan listeden çıkarılmak istedi. Şafak, sosyal medya hesabından yaptığı red içerikli o paylaşımda, geçen sene düzenlenen ödül töreninde İbrahim Tatlıses'e "Yaşam Boyu Onur Ödülü" verildiğini herkese hatırlattı ve ardından olay çıkaran sözler söyledi.

''Yaşamını kadın döverek geçiren İbrahim Tatlıses...''

Şafak, yaptığı o paylaşımında “Altın Kelebek adayları açıklandı. Kadın sunucular arasındaymışım. Aslında ekrandan burnu görünenler bile listeye alınmış. Geçen yıl yaşam boyu onur ödülü, yaşamını kadın döverek geçiren İbrahim Tatlıses’e verilmişti. O listede olmak istemiyorum. Selametle" ifadelerini kullandı.

10 Ekim’e kadar oylamaya açık olacak ödüllerin, 4 Aralık’ta yapılacak törenle sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.