Bu kebap bir başka! İşte tüm et yemeklerini unutturacak islim kebabı tarifi

Kebap denildiği zaman akla ilk olarak Adana ve Urfa kebapları gelse de, aslında farklı kebaplar da Türk mutfağından mevcut. Bunlardan birisi ise islim kebabı. İşte yapanların tadına hayran kaldığı, islim kebabı malzemeleri ve yapılışı...

4 adet patlıcan

250 gr kıyma

1 adet yumurta

1 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı galeta unu

Tuz, karabiber, kekik, kimyon, nane

Üzeri için:

Domates ve biber dilimleri

Sosu için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı su

Tuz

İslim kebabı yapılışı:

İslim kebabı yaparken öncelikle derin bir kap içine 250 gr kıymayı boşaltın. Üzerine 1 adet yumurta kırın. 1 adet soğanı rendenin ince tarafı ile rendeleyerek ekleyin. 2 yemek kaşığı galeta unu, tercihinize göre tuz, karabiber, nane, kekik ve kimyon ilave edin. Eliniz ile güzelce yoğurun.

Hazırladığınız köfte harcından orta büyüklükte parçalar koparın. Elinizde yuvarlayıp, üzerine hafifçe bastırarak yassı hale getirin.

Diğer tarafta 4 adet orta boy patlıcanı alacalı olarak soyup, sap kısımlarını kesin. Bıçak yardımı ile uzunlamasına ince olacak şekilde güzelce dilimleyin. Geniş bir tava içine sıvı yağ koyup, yeteri kadar kızdırın. Patlıcanları kızgın yağ içinde arkalı önlü kızartın. Kızaran patlıcanları kağıt havlu üzerine alarak, yağının süzülmesini sağlayın.

Patlıcanların kızarmasının ardından köfteleri de aynı yağ içinde arkalı önlü kızartın. Sonrasında iki patlıcanı çapraz şekilde üst üste bırakın. Patlıcanların tam ortasına 1 adet köfte yerleştirin. Yandaki patlıcanları köftenin üzerine kapatın. Sonrasında da diğer açıkta kalan patlıcanları köftenin üzerine kapatın. Bu şekilde kapatıp, bohça şeklini vermiş olacaksınız. En son olarak ise islim kabaplarının üzerine kürdan batırın.

Hazırladığınız islim kebabını orta boy bir fırın kabı içine düzgün şekilde dizin. Üzerlerine birer dilim domates ve biber yerleştirin.

Sosu için; bir kap içine 1 yemek kaşığı domates salçası boşaltın. Üzerine 1 su bardağı su ve biraz tuz ilave edin. Salçayı güzelce ezerek, açın. Sonrasında sosu kebabın üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 190 derece fırına verip, 15 dakika kadar pişirin.

Hazırladığınız islim kebabını fırından çıkartarak sıcak olarak servise hazır hale getirebilirsiniz.

İslim kebabı ne kadar sürede hazırlanır?

İslim kebabı tarifini hazırlamak için toplamda 50 dakika yeterlidir. Bu sürenin 35 dakikası hazırlık, 15 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 4 kişilik islim kebabı için geçerlidir.