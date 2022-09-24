Üniversite öğrencisi başörtülü diye staja alınmadı! Bakan Derya Yanık devreye girdi

İSTANBUL'da üniversite öğrencisi Nezaket Akbulut, staj için yönlendirildiği koleje, başörtülü olduğu gerekçesiyle kabul edilmedi. Akbulut, şikayetçi olurken, savcılık okul hakkında soruşturma başlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık dava için devreye girdi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul’da üniversite öğrencisinin staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığı iddiasıyla ilgili davaya müdahil olacaklarını duyurdu. Bakan Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

Hesabını sormadan bırakmayız

"İstanbul'da üniversite öğrencisi bir genç kızımızın okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığı yönündeki iddiaları esefle okuduk. Eski Türkiye'nin vesayet sisteminin bir göstergesi olan bu tür tavırları ne kabul ederiz ne de böyle bir olayın hukuki olarak hesabını sormadan bırakırız."

O karanlık dönemler geride kaldı

"Vatandaşlarımızın kılık ve kıyafetlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığı karanlık dönemler bu ülke insanının özellikle kadınlarının travmasıdır ve bu travmanın etkilerini atlatmak hiç de kolay olmamıştır. Yaşanan bu haksızlıkların yeniden yaşanmaması, kimsenin böyle bir hukuksuzluğa tekrar yeltenmemesi için söz konusu olayın bakanlık olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Dava sürecine müdahil olma talebinde bulunacağız."

Özel okul başörtülü diye kabul etmemişti

İstanbul'da bir vakıf üniversitesinin Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümü 3. sınıfında okuyan Nezaket Akbulut'a okulu staj yeri buldu. Akbulut, sabah saatlerinde staja başlamak için Kâğıthane'deki bir koleje sınıf arkadaşıyla gittiğini aktardı.

Staj yerine giderken kılık kıyafetine dikkat ettiğini, siyah gömlek ve başörtüsüyle ceket giydiğini belirten Akbulut, arkadaşıyla yanına gittikleri okul müdür yardımcısı Ö.Ö.'nün kendilerine "Okullarının kılık kıyafet yönetmeliği ve kurallarının olduğunu, başörtülü hiçbir öğrenci ve öğretmen bulunmadığını ve bulunmayacağını" söylediğini ifade etti.

Kendisine, "staja başlamak istemesi halinde başörtüsünü çıkarmasını, aksi halde stajyer olarak alınmayacağının" söylendiği bilgisini veren Akbulut, bu yüzden Ö.Ö. ve kolej hakkında şikâyette bulunduğunu kaydetti. Akbulut, özellikle staj için kabul edilmediği okula giderken giydiği kıyafetlerle adliyeye geldiğini, yaşadığı ayrımcılıktan dolayı çok kötü hissettiğini söyledi.