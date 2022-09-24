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Rock müziğinin efsanesi Cem Karaca'nın hayatı film oluyor!

Rock müziğinin efsanesi Cem Karaca'nın hayatı film oluyor!

Türk rock müziğinin efsane ismi merhum sanatçı Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye aktarılıyor.

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Resimdeki Gözyaşları, Islak Islak, Deniz Üstü Köpürür gibi şarkılarıyla Türk rock müziğine damga vuran Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın hayatı film oluyor.

Rock müziğinde fırtınalar estirmişti

Cem Karaca'nın hayatı daha önce sinema dünyasında büyük beğeni toplayan Barış Akarsu Merhaba, Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmleriyle tanınan senarist Mert Dikmen'in kalemiyle beyazperdeye aktarılıyor.

Solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle 2004 yılında hayata gözlerini yuman, 70'ler ve 2000 arasında fırtınalar estiren efsane şarkıcı Cem Karaca’nın biyografik hayatı da beyazperdeye aktarılıyor.

Film için Cem Karaca'nın oğluyla anlaşıldı

Senaryosunu Mert Dikmen'in yazdığı filmin yapımını Fikri Harika Podüksiyon ve Aytaç Medya üstlenecek. Yapımcılığına Özgür Tari ve Aytaç Ağdağ’ın imza atacağı film için Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca ile uzun görüşmeler sonucu el sıkışıldı.

Filmin 2023 yılının sonunda vizyona girmesi bekleniyor. Oyuncu kadrosu henüz tamamlanmayan filmde Cem Karaca rolüne kimin hayat vereceğide henüz belli olmadı. Çalışmalarını titizlikle sürdüren yapım ekibi oyuncu kadrosunun tamamlanmasının ardından çekimlere startını verecek.

Cem Karaca kimdir?

5 Nisan 1945 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Azerbaycan asıllı baba ve  Ermeni asıllı annenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Müzikle ilk tanışması annesinin teyzesi sayesinde olan ünlü ismin ses yeteneğini ilk annesi fark etmiştir.

1962 yılında arkadaşlarının isteği üzerine Beyoğlu Spor Kulübü'nde şarkı söylemeye başlayan Karaca 1963 yılında ilk grubu Dinamikler'i kurdu. Bir sene sonra grubun dağılması üzerine başka gruplarda solistlik yapan Karaca askerlikten döndükten sonra Apaşlar grubunu kurdu ve grup 1968 yılında Almanya'ya giderek adını duyurmayı başardı. 

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