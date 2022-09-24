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Çin'de askeri darbe oldu iddiası! 'Şi Ping ve bir çok general tutuklandı' bombası

Çin'de askeri darbe oldu iddiası! 'Şi Ping ve bir çok general tutuklandı' bombası

Dün gece yarısı sosyal medyada başlayan "Çin'de askeri darbe oldu" söylentisi bu sabah çok daha ciddi iddia haline geldi. Çin'de Orgeneral Li Qiaoming'in liderliğinde askeri darbe yapıldığı ve Devlet Başkanı Şi Ping'in tutuklandığı iddialarıyla ilgili Çin'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Çin'de darbe olduğu iddia ediliyor. Çin Ordusu'nun kıdemli orgenerali Li Qiaoming'in liderliğindeki darbe sonrası Devlet Başkanı Şi Ping ile birlikte bir çok generalin tutuklandığı iddia edildi. Dün gece yarısından beri sosyal medyaya düşen iddialara göre özel kuvvetlere ait zırhlı araçlar Hekin'e girdi. Çin'de birçok uçak ve tren seferlerinin durdurulduğu iddia ediliyor. 

Koronayı ilk duyuran gazeteci ne dedi?

Sosyal medyadaki iddiaların ardından Çin'de koronavirüs salgını başladığını dünyaya ilk duyuran Çinli gazeteci Jennifer Zeng'den açıklamalar geldi. 2019’da daha kimsenin haberi yokken Kovid’i duyuran Zeng, Orta Asya ziyaretini yarıda kesip Çin'e dönen Devlet başkanı Xi'ye karşı darbe olma ihtimalının çok kuvvetli olabileceğini söyledi.

Pekin'e doğru gittiğini iddia ettiği özel kuvvetlerin zırhlı askeri araçlarının 80 kilometre kuyruk oluşturduğu konvoyun videosunu paylaşan Zeng, "#PLA askeri araçlar 22 Eylül'de #Beijing 'e gidiyor. Pekin yakınlarındaki Huanlai İlçesinden başlayıp Hebei Eyaleti, Zhangjiakou Şehrinde sona eriyor, tüm alay 80 KM uzunluğunda. Bu arada, söylentiye göre #XiJinping , #CCP kıdemlileri onu PLA başkanı olarak görevden aldıktan sonra tutuklandı." paylaşımı yaptı.

Darbenin başında bir orgeneral var

Darbenin liderliğini Orgeneral Li Qiaoming'in yaptığı ve Xi ile birlikte bir çok üst düzey generalin de tutuklandığı iddia ediliyor. Çin'de tren ve uçak seferlerinin iptal edildiği haberleri gelirken, Li Qiaoming'in emriyle Shenyang Askeri havaalanında özel kuvvetlerin zırhlı araçlarının toplandığını gösteren fotoğraflar servis ediliyor.

Eski Adalet Bakanı idam cezasına çarptırılmıştı

Çin'de eski Adalet Bakanı Fu Zhenghua, önceki gün idam cezasına çarptırılmıştı. Jilin eyaletinin merkezi Changchun şehrindeki Orta Halk Mahkemesinde görülen davada Fu, Adalet Bakanlığı, Pekin Kamu Güvenliği Bürosu Direktörü ve Kamu Güvenliği Bakan Yardımcılığı görevlerini yürüttüğü dönemde, kendisi ve akrabaları aracılığıyla 117 milyon yuan (yaklaşık 14,9 milyon dolar) rüşvet almakla suçlandı. "Rüşvet" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamalarından hüküm giyen eski bakan ve polis şefi, iki yıl ertelemeyle idam cezasına çarptırıldı.

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