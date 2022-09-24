Yorgunluk deyip geçmeyin! Bacak ağrılarınızın altında ciddi sorunlar olabilir

Bacak ağrısı, herkesin sık sık başına gelebilecek bir sağlık problemi. Genç yaşlı farketmeksizin bacak ağrısı yaşayanlar, bunun yorgunluktan kaynaklandığını düşünse de aslında bacak ağrısı bazen ciddi sorunların habercisi olabiliyor.

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Kadınlarda, erkeklerde ve çocuklarda görülebilen bacak ağrısı, özellikle yaşlı kişilerde meydana gelen kas ve kemik güçsüzlüğü ile daha ileri seviyede boyutlara taşınır. Bacak ağırları günlük hayatı olumsuz anlamda etkiler. Kişilerin hareket kabiliyetine engel olduğu gibi çözüm bulunmadığı takdirde gece de devam ederek uyku sorununa sebep olur. Peki, bacak ağrıları için neler yapılabilir ve bavak ağrısına sebep olan faktörler nelerdir?

Bacak ağrısı neden olur?

Gündelik hayatın yoğun temposundan dolayı ortaya çıkan bacak ağrılarının yanı sıra bacak ağrısına neden olan faktörler şunlardır:

İlerleyen yaşlar, tansiyon, yoğun sigara kullanımı, diyabet gibi nedenler ile damarlarda tıkanıklıklar meydana gelebilir. Bu tıkanmaların yanı sıra az hareket edilmesi de bacaklarda uyuşmaya ve ağrılara sebep olabilir.

Sinir sıkışmasının meydana gelmesi de bacaklarda ağrıya neden olur.

Bel fıtığı hastalığı olan kişilerde yürüme ve uzun süreli ayakta kalma durumu bacak ağrılarına neden olur

Huzursuz bacak sendromu olarak bilinen, kişilerin istemsiz bir şekilde bacaklarını hareket etmesine sebep olan rahatsızlık da bacak ağrısına neden olan durumlardan biridir.

Bacaklardaki eklem bölgelerinde meydana gelen kasılmalar, zedelenmeler ve iltihaplanmalar da bacak ağrısı sebepleri arasında yer alır.

Hamilelik dönemlerinde kadınlarda bacak ağrısı sıklıkla yaşanır.

Varis, bacak ağrısına neden olur. Bu sebeple kişiler özellikle uyuduklarında varis çorabı giyerek ağrıları azaltabilirler.

Bacak ağrısı nasıl geçer?

Bacak ağrısından kurtulmak isteyenler, konuyla ilgili uzman kişilere görülmelidir. Burada yapılan doktor kontrolünün ardından bacak ağrısına senep olan durum ortaya çıkarılır. Eğer uzun süreli ayakta kalma ve baskı ağrıya neden oluyorsa bu durumda kişiye dinlenme tavsiye edilir. Fakat farklı bir seneple bacak ağrısı meydana geldiyse uygun tedavi yöntemi kısa sürede uygulanarak ağrının azaltılması ve ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılabilir.

Bacak ağrısına ne iyi gelir?

Bacak ağrısı için evde yapabileceğiniz basit ve hızlı yöntemler kişiler tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda evde pratik şekilde uygulayabileceğiniz bacak ağrısına iyi gelen yöntemler şunlardır:

Bacak ağrısı için evde uygulayabileceğiniz iyi gelen yöntemlerden biri soğuk ya da sıcak masaj yöntemidir. Bu iki uygulama ile siz de bacak ağrısına kısa süreli de olsa çözüm bulabilirsiniz.

Bacak ağrısı için uygulanabilecek yöntemlerden biri de bitki yağları ile yapılan masaj olarak bilinir. Bu sayede kan akışını hızlandırmaya yardımcı olan, ağrıyı azaltmada etkili adaçayı ve karanfil yağı gibi bitkisel yağlar ile bacak bölgesine masaj uygulayabilirsiniz.

Her derde deva zerdeçalı su ile karıştırarak macun kıvamına getirerek ağrıyan bacağa uygulayabilirsiniz. 10 dakika kadar bekledikten sonra ise bacağınızı yıkayabilirsiniz.

Elma sirkesini bir bez ya da pamuk ile ağrıyan bacaklara masaj yapar gibi uygulayabilirsiniz.

Bacak ağrısı neyin belirtisi?

Bacak ağrısı eğer uzun sürel boyunca geçmiyorsa farklı hastalıkların belirtisi olabilir. Bunların ilk sırasında diyabet, bel fıtığı, huzursuz bacak sendromu, bacak arteriyel sisteminde darlık meydana gelmesi, varis ve bacak daralmalarındaki genişlemeler yer almaktadır.