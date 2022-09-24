Cilt lekeleri ve güneş yanıklarınızla vedalaşın! Bu kürler sayesinde süt gibi cildiniz olacak

Cildinizde koyu lekeler ve renk eşitsizlikleri varsa bu kürler size istediğinizi verecek. Yazın güneşte fazla kaldığınız için cildinizde oluşan yanıklar ve güneş lekelerini bu kürler sayesinde giderecek ve muhteşem bir cilt görünümüne sahip olacaksınız. O mucizevi kürleri sizler için derledik...

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Cilt renginizi açmak ve aydınlatmak için düzenli olarak yapacağınız cilt bakımı uygulamaları çok önemlidir. Cildinizi aydınlatacak doğal kürleri uygularken günlük cilt bakım rutininizi eksik etmeyin. Güneşten korunma, cildi aydınlatma konusunda uygulanabilecek ilk adımdır. Her mevsim cilt bakım rutininizin son adımı olarak yüzünüz için uygun mineral bazlı bir güneş koruyucu kullanmaya başlayın. Cildinizi aydınlatmak için temizleme, nemlendirme ve güneşten korunmayı içeren cilt bakım rutininizi ihmal etmeyin. Sizler için hazırladığımız bu yazıda, cilt aydınlatıcı kürlere yer verdik...

Sandal ağacı tozu

Sandal ağacının içeriği, antioksidanlar bakımından son derece zengindir ve kırışıklıkların önlenmesine destek olur . Ayrıca serbest radikallerin cildinize verdiği zararla da savaşır. Yüzyıllardır Asya yarımadasında kadınlar tarafından yüz beyazlatma maddesi olarak sık sık kullanılmıştır . Sandal ağacı, kökleri eski zamanların kraliçeleri ve kralları tarafından kullanılan gizli maskelere bağlı olan doğal maddelerden bir tanesidir. Sandal ağacı tozunun ne kadar saf, doğal formlarını cildinize uygularsanız, o kadar iyi neticelerle karşılaşırsınız. Hatta düzensiz, düzensiz cilt tonunu eşitlemek konusunda adeta harikalar oluşturur. Macun, cildi aydınlatan ve anında nemli bir görünüm veren sedefli bir yüzeye sahiptir.

Pirinç unu maskesi

Pirinç unu maskesi, cildinizi aydınlatır ve ayrıca siyah noktaları da cildinizden uzaklaştırır. Cildi nemli tutmak için yeterli miktarda bırakarak fazla yağları çok iyi bir şekilde temizler ayrıca anti bakteriyel ve yaşlanma karşıtı özellikleri de bulunmaktadır. Pirinç ununun kaba olması, ciltte biriken tüm ölü deri hücrelerini ve kirleri temizlemeye destek olur. Bu maskenin kıvamını arttırmak için içine birkaç damla organik hindistan cevizi yağı ilave edebilirsiniz.

Doğal yulaf ve papatya

Papaya, nihai bir cilt beyazlatıcı ajandır desek yalan söylemiş olmayız. Ayrıca sağlıklı bağırsak hareketlerine sahip olmak için düzenli olarak tüketebilirsiniz ya da cildinizi zenginleştirmek için papaya ve yulaf ezmesinden bir maske yapıp cildinize uygulayabilirisiniz. Böyle bir karışım uygulamak size daha açık bir ten rengi verir ve cildinize ışıltı katar. Aynı zamanda, bu kötü göz altı halkalarını azaltıcı etki sağlar. Karışımdaki yulaf ezmesi, cildinizin üst katmanlarından ölü hücreleri hızlı ve kolay bir şekilde temizler. Gözenekleri açarak cildinizin sağlığını daha iyi bir hale getirirken, nazik bir eksfoliyan görevi görür ve böylece akne oluşumunu da engeller. Olgun papaya küspesi, ilave faydalar için rendelenmiş elma, karpuz, ananas vb. ile karıştırılabilirken, papaya ve salatalık bronzluğu gidermek için mükemmel bir kombinasyon olacaktır.