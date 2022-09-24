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 Balıkesir’de komşu kavgasında baba ile oğul öldürüldü bir kişi yaralandı

 Balıkesir’de komşu kavgasında baba ile oğul öldürüldü bir kişi yaralandı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde iki komşu arasında çıkan kavgada bıçaklanan baba oğul hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Edremit 723 Sokak No:8 Kuzey Ada Evlerinde meydana gelen olayda; Daire 1 de ikamet eden E.O. isimli şahıs ile Daire 2 de ikamet eden M.Z. Bilier (57). ve oğlu D.B. Bilier (17) arasında henüz sebebi bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada üç kişi yaralandı.

Kaldırıldıkları hastanede öldüler

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle 3 kişinin durumunun ağır olduğu görüldü ve olay yerine ambulans çağırıdı. Yaralılan 112 ambulansları ile Körfez ve Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. M.Z.Bilier ve D.B.Bilier kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti, E.O.’nin ise Edremit Devlet Hastanesinde tedavisine devam ediliyor.

2 bıçak, 2 ölü... Soruşturma sürüyor

Olay yerinde yapılan incelemeler olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 bıcağa el konuldu. Konuyla ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Olayda yaşamını yitiren baba ile oğulun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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