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Başına yorgun mermi isabet etmişti! 10 yaşındaki Musa'dan acı haber

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Başına yorgun mermi isabet etmişti! 10 yaşındaki Musa'dan acı haber

Kocaeli'de 34 gün önce başına yorgun mermi isabet eden ve beyin ölümü gerçekleşen 10 yaşındaki Musa İlter hayatını kaybetti.

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Olay, 20 Ağustos akşamı Kartepe ilçesinde meydana geldi. Traktör üzerindeki 10 yaşındaki Musa İlter'in başına yorgun mermi isabet etti. Ağır yaralanan Musa tedavi altına alındı. Hastanede yoğun bakıma alınan minik Musa'nın 12 Eylül tarihinde beyin ölümü gerçekleşmişti.  34 gündür yaşam savaşı veren Musa İlter, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Olay sonrasında harekete geçen jandarma ekipleri ise Eşme'de operasyon başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde toplam 11 silaha el konuldu.  İnceleme sonucu Musa İlter'in başına isabet eden merminin hangi silahtan çıktığı tespit edilmeye çalışılacak.

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