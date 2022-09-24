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Beyaz Saray'dan Türkiye mesajı: Memnuniyetle karşılıyoruz

Beyaz Saray'dan Türkiye mesajı: Memnuniyetle karşılıyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Rusya ile Ukrayna arasında 200'den fazla esirin takası konusunda oynadığı rol nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

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Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen esir takasına ilişkin soruyu yanıtladı.

ABD'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki esir takasını memnuniyetle karşıladığını belirten Jean-Pierre, takasla 2 ABD vatandaşının da özgürlüğüne kavuştuğuna işaret etti.

'Abd'lilerin evlerine dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz'

Jean-Pierre serbest kalan ABD'lilerin bir an önce evlerine dönmesini sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Ayrıca, Suudi Arabistan ve Türkiye hükümetine, Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasında arabuluculuk yaptıkları için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'ya yönelik "seyahat etmeyin" uyarısına da dikkati çeken Jean-Pierre, "Ukrayna'ya savaşmak için gitmek doğru değil ve bu kişiler ciddi risklerle karşı karşıya kalıyor. ABD, sizin güvenliğinizi garanti edemez." mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 200 esirin mübadelesinin gerçekleştiğini açıklamıştı.

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