Nilperi Şahinkaya Burak Deniz'in özrünü kabul etmedi! Mahkemede görüşeceğiz dedi kestirip attı

Geçtiğimiz haftalarda dizi çekimleri ve ödül törenleri için Adana'ya gelen ünlü oyuncu Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya aynı otelde karşılaşmıştı. Burak Deniz sarhoş bir şekide Nilperi Şahinkaya'ya küfürler yağdırınca olan olmuş ve olay mahkemeye taşınmıştı. Ünlü oyuncu Burak Deniz Nilperi Şahinkaya'dan özür diledi fakat Şahinkaya, Burak Deniz'in özrünü kabul etmedi.

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Maraşlı dizisinde canlandırdığı 'Celal' karakteriyle ekranlarda gördüğümüz ünlü oyuncu Burak Deniz şimdilerde Serenay Sarıkaya ile başrol paylaştığı Netflix'in dijital dizisi Şahmaran'ın ikinci sezonunun çekimleri için Marmaris'ten Adana'ya gitmişti. Dziinin çekimleri için Adana'da otelde kalan ünlü oyuncu aynı otelde kalan Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi ile olaylı bir gece yaşamıştı.

Nilperi Şahinkaya'ya küfürler yağdırmıştı

Altın Koza Film Festivali için sevgilisiyle Adana'ya gelen ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi'nin oteline gelen ünlü oyuncu Burak Deniz alkolü fazla kaçırınca geceyi baş başa geçiren Şahinkaya ve sevgilisinin masasına geldi ve çifti rahatsız etmişti. Nilperi Şahinkaya Burak Deniz'in yaptıklarına dayanamayınca olanlar olmuş ve Deniz, Şahinkaya'ya ve sevgilisi Emre Yusufi'ye küfürler yağdırmıştı.

"Açıklama yapmayacağım" demişti

Olaylı gecenin ardından avukatı aracılığıyla olayın mahkemeye taşınacağını açıklayan Nilperi Şahinkaya daha sonra sevgilisiyle görüntülenmiş ve "Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım" sözlerini kullanmıştı. Ünlü oyuncunun bu sözlerinden sonra Burak Deniz sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla şaka yapmak istediğini fakat dozajının kaçtığını söylemiş ve Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi'den özür dilemişti.

Meslektaşının küfürlerini affetmedi

Daha önce de konunun mahkemeye taşındığını söyleyerek açıklama yapmayan Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Nilperi Şahinkaya geçtiğimiz gece tasarımcı sevgilisi Emre Yusufi ile bir partiye katılırken görüntülendi. Burak Deniz'in özür dilemesi hakkında sorular sorulan ünlü oyuncu ve sevgilisi muhabirlerin sorularına "Konu yargıya taşındı. Gerekli açıklamaları yaptık. Bu konu ile alakalı daha fazla konuşmak istemiyorum" diyerek Burak Deniz'i affetmediklerini belli ettiler.