Vücudunuzdaki ödem sizi rahatsız ediyorsa bunu deneyin! Ödemi anında söküp atan içecekler

Vücudunuzda biriken ödem, şişkinlik hissi verir ve sizi rahatsız edip hayat konforunuzu olumsuz yönde etkiler. Ödemden hızlıca kurtulmak istiyorsanız , bu karışımları mutlaka deneyin. Sindirim sistemini çalıştıran ve bağırsak hareketlerini düzenleyen doğal içecekleri sizler için derledik...

Vücudunuzda ödem birikmesinin birçok fakrlı nedeni olabilir. Düzensiz beslenmek, hareketsiz kalmak ya da yeterli uyuyamamak vücudunuzda ödem birikmesine yol açan bazı nedenlerdendir. Düzensiz bir hayatınız varsa vücudunuzdan ödem atmanız hiç de kolay olmaz. Vücudunuzda ödem biriktiği zaman rahatsızlık hissi verir ve bu da yaşam konforunuzu olumsuz yönde etkiler. Kendinizi şişkin hissedersiniz ve tartıda her zaman kilonuz fazla çıkar. Vücudunuzdaki ödem ve toksinlerden doğal karışımlar sayesinde kurtulabilirsiniz. O karışımları sizler için yazdık...

Limon ve nane detoksu

Limonun içerisinde bol miktarda C vitamini bulunur. Nane ise ferahlık hissi verir. Limon ve naneyi bir arada tüketildiğinizde bağırsak hareketlerinizi düzenler. Bu karışım, sindirim sisteminizi çalıştırır. Vücutta biriken ödem ve toksinleri atmanıza destek olur. Limon ve nane karışımını her gün taze olarak hazırlamanız gerekir. Her gün 3 bardak tüketerek vücudunuzdaki ödemi kolaylıkla atabilirsiniz.

- 1 litre suyun içerisine limon dilimlerini ve birkaç yaprak naneyi atın.

- 25- 30 dakika dinlendirin.

- Gün içerisinde tüketin.

Portakal ve bal

Portakal da limonla benzer şekilde içerisinde bol miktarda C vitamini bulundurur. Portakal metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlayarak yağ yakımını olumlu yönde destekler. Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Bağırsakları çalıştırır. Bu sayede vücutta biriken ödemi kısa sürede atmanızı sağlar. Portakal içeren detoks suyunu evde çok kolay hazırlayabilirsiniz.

- 1 litre sıcak suyun içerisine dilimlenmiş 1 portakalı kabuklarıyla beraber atın.

- Arından içerisinde limonları dilimleyin.

- İçerisine 1 çay kaşığı bal ekleyin.

- Bu karışımı ısıtarak günde 3 bardak tüketin.

Karpuz ve çilek

Kırmızı meyvelerin hem sağlığa, hem de zayıflama süreçlerine olan faydaları saymakla bitmez. Kırmızı meyveler C, B ve K vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Vücuttaki toksinleri ve ödemi anında atmaya yardımcı olur. Karpuz ve çilek kullanarak hazırlayacağınız bu içecek kan şekerinizi de dengeler. Tat açısından son derece lezzetli olan karpuz çilek ve nane karışımını çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

- Yarım karpuz, 5 adet çilek ve 1 tane yaprağını öğütücüden geçirin.

- Birkaç saat buzdolabından bekletin.

- Günde 3 bardak tüketin.