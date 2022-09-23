Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncusu Tunç Oral'dan acı haber! Hayatını kaybetti

Türk sinemasının sevilen jönlerinden biri olan ve yaklaşık 60 filmde rol alan Tunç Oral 84 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü ile ailesini ve sevenlerini yasa boğan Yeşilçam oyuncusu Tunç Oral Antalya'da defnedildi.

Abone ol

Yeşilçam'ın ve Türk sinemasının sevilen yüzlerinden olan ve 60'dan fazla filmde rol alan Tunç Oral, 84 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber sevenlerini kahretti. Oyuncunun cenazesi dün Antalya Türbeli Camii'nde kılınan öğle namazına müteakip Türbeli Mezarlığı’na defnedildi.

Tunç Oral neden öldü, hastalığı neydi?

Usta oyuncu Tunç Oral’ın, iki gün önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.

Cenaze bilgilerini de paylaşan Akay, “Türk Sinemasından sessiz sedasız bir gidiş daha! Yeşilçam’ın jönlerinden Tunç Oral’ı 20 Eylül Salı günü kaybettik. Geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybeden Oral’ın cenazesi, 22 Eylül 2022 Perşembe günü, Antalya Türbeli Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Türbeli Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Sinema camiasına ve ailesine sabırlar dilerim” ifadelerini kullandı.

Tunç Oral filmleri neler?

15 Mart 1938'de İstanbul'da doğdu. 1964'te Ses dergisinin oyunculuk ile ilgili düzenlediği yarışmada birinci olduktan sonra, 1964-1984 yılları arasında çok sayıda filmde rol aldı. Zümrüt filmi kuran Tunç Oral, 1969 yapımı Kanlı Aşk ile 1970 yapımı Ecel Teri filmlerinde yapımcılık yaptı. Oyuncunun filmografisi ise şöyle;

Vur (1972)

Korkusuz Beşler (1972)

Gece (1972)

Elveda Meyhaneci (1972)

Aşkların En Güzeli (1972)

Katiller (1971)

Herşey Oğlum İçin (1971)

Genç Kızlar Pansiyonu (1971)

Fedailer Mangası (1971)

Altın Mı Aşk Mı (1971)

Üç Kral Serseri (1970)

Kanun Kaçakları (1970)

Aşk Arzu Silah (1970)

Kardeş Kurşunu (1969)

Hayat Kurbanı (1969)

Büyük Öç (1969)

Gök Bayrak (1968)

Cilalı İbo İstanbul Kaldırımla... (1968)

Bağdat Yolu (1968)

Ağla Gözlerim (1968)

Ayşem (1968)

Zehirli Dudaklar (1967)

Yarın Çok Geç Olacak (1967)

Söyleyin Genç Kızlara (1967)

Kırbaç Altında (1967)

Kimsesizim (1967)

Kartal Efe (1967)

Kara Atmaca (1967)

Kanlı Hayat (1967)

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1967)

Cango Ölüm Süvarisi / Korkusuz... (1967)

Büyük Cellatlar (1967)

Şehzade Murat ve Gülnaz Sultan (1966)

Ümit Kurbanları (1966)

Yakut Gözlü Kedi (1966)

Kır Atlı Efe (1966)

Haber devam ediyor

Haberin devamı

Yalnız Adam (Kibar Haydut) (1966)

Kibar Haydut (1966)

Hazreti Ayşe (1966)

Hayatlarını Kanla Yazdılar (1966)

Gavur Dağın Eşkiyası (1966)

Ferhat ile Şirin (1966)

El Kızı (1966)

Cesur Kardeşler (1966)

Boğaziçi'nde Aşk (1966)

Sokakta Kan Vardı (1965)

On Korkusuz Kadın (1965)

Murtaza (1965)

Kara Kedi (1965)

Kamyon Faresi (1965)

Horasan'ın Üç Atlısı (1965)

Horasan'dan Gelen Bahadır (1965)

Asker Arkadaşım (1965)

İstanbul'un Kızları (1964)

İstanbul Sokaklarında (1964)

On Korkusuz Adam (1964)

Gurbet Kuşları (1964)

Beş Şeker Kız (1964)