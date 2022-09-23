Akşama yemeklerin yanında bu çorbayı yapın, namınız her yerde duyulsun! Köfteli yoğurt çorbası tarifi

Akşama yemeklerin yanında hangi çorbayı yapacağınızı düşünüyorsanız aradığınız tarif ayağınıza geldi. Eşiniz, bu çorbayı afiyetle içecek. Bu köfteli yoğurt çorbası kendini herkese sevdirecek... Hem yapması kolay, hem yemesi zevkli, hem görüntüsü dillere destan... Köfteli yoğurt çorbası tarifini sizler için derledik...

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Köfteli yoğurt çorbası tarifi

Bu akşam yemeklerin yanında hangi çorbayı yapacağınızı düşünüyorsanız ve bulamıyorsanız, dert etmeyin. Muhteşem görüntüsü ve benzersiz lezzetiyle köfteli yoğurt çorbası yapıp eşinize ve çocuklarınıza parmaklarını yedirmeye hazır mısınız? Kolay ve pratik hazırlanışı sayesinde zor günlerinizi bu çorbayla kurtarabilir, tarifin malzeme ölçülerini kişi miktarına göre istediğiniz şekilde arttırıp azaltabilirsiniz. Bu malzemelerle böylesine lezzetli olan bu köfteli yoğurt çorbasını yediğinizde, yemeklerin yanında yapılacak çorba fikrinde her zorlandığınız zaman aklınıza gelecek. Kokusu bütün evi, hatta apartmanı saracak olan bu köfteli yoğurt çorbası tarifi, işten aç gelen eşinizi aşık edecek. Bu tarifi, tarif defterinizde favorilerinizin arasına eklemeyi ihmal etmeyin. İşte sizler için derlediğimiz köfteli yoğurt çorbası tarifi...

Köfteli yoğurt çorbası için malzemeler:

Köfte harcı için:

- 300 gram kıyma

- 3 yemek kaşığı ince bulgur

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı kimyon

- 1 çay kaşığı karabiber

Çorba için:

- 2 su bardağı yoğurt

- 3 yemek kaşığı un

- 5 su bardağı su

- 1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 yemek kaşığı kuru nane

- 1 çay kaşığı pul biber

Köfteli yoğurt çorbası yapılışı:

- Köfteli yoğurt çorbası yapmak için öncelikle köfte malzemelerini bir kaba alarak güzelce yoğurun.

- Daha sonra minik minik parçalara ayırın ve ayırmış olduğunuz parçaları iki avucunuzun içinde yuvarlayıp minik köfteler elde edin.

- Minik köfteleri hazırladıktan sonra birbirlerine yapışmasını önlemek için una bulayın.

- Daha sonra üç su bardağı suyu bir tencereye alarak kaynatın. Kaynayan suya önce köfteleri atarak yaklaşık 10 dakika kadar pişirin.

- Köfteler pişerken siz de ayrı bir kapta yoğurt ve unu güzelce karıştırın.

- Köftelerin piştiği sudan alarak yoğurt-un karışımına yavaş yavaş ekleyin ve hemen karıştırın yoğurt kesilmesin.

- Bu hazırlamış olduğunuz terbiyeyi de köftelerin üzerine yavaş yavaş ekleyin. Terbiyeyi yavaş yavaş eklerken kısık ateşte tuttuğunuz çorbayı da hızlıca karıştırın.

- Daha sonra çorbayı sürekli karıştırarak yaklaşık 10 dakika kadar pişirin. Piştikten sonra tuzunu ilave edin.

- Çorbanın bütün aşamalarını tamamladıktan sonra sos için gerekli olan tüm malzemeleri sos tenceresine alarak 2 dakika kadar kavurun.

- Daha sonra ister kaselere doldurduğunuz çorbanın üzerine gezdirin, ister tencerenin içine ilave edin ve o şekilde servis edin.

Afiyet olsun...