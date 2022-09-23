En iyi espriler onlardan çıkıyor! Burçlar aleminin en komik burçları belli oldu

Etrafınızda komik insanların olması, kendinizi kötü hissettiğiniz zaman sizi yükseltmesi için oldukça iyidir. Bazı insanlar vardır ki enerjik tavırları ve iyi iletişim kurabilmeleri sayesinde söylediklerini karşı tarafa geçirebilirler. Mizah anlayışları gelişmiş ve ortamların en komik kişisi olan burçları sizler için derledik...

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Ortamlara neşe veren, herkesi güldürebilen ve mizah anlayışı iyi olan insanlarla bir araya gelmek her zaman moralinizi yüksek tutmanızı sağlar. Bu insanlar, canınız sıkkın olduğunda sizi kendinize getirir ve enerjik tavırları sayesinde ortamın modunu çabucak değiştirebilir. Onlarla sohbet etmek her zaman keyifli olur ve psikolojinize iyi gelir. Astroloji dünyasındaki en komik ve güzel espri yapabilen burçları sizler için derledik...

Aslan burcu

Aslan burcu insanlar girdiği her ortamda bütün dikkatleri üzerine çekmeyi çok fazla sever. Bundan dolayı da, bulundukları ortamda herkesin ilgisini üzerlerine toplamak için sürekli şaka yaparlar. Ne kadar komik olduklarını ve gelişmiş mizah anlayışlarını herkese gösterirler. Aslan burcu olan kişilerin iyi bir gözlem yeteneği vardır. Karşılaştıkları durumlardan hemen bir komiklik çıkarıp, kafasında farklı şekilde tasarlayarak ortama espri olarak sunar ve herkesi güldürebilirler. Onların bu tavrı sosyal çevrelerinde çok sevilir ve ortamlarda sürekli aranan kişiler olurlar.

Başak burcu

Başak burcu olan kişiler çoğu zaman, çoğu kişi tarafından mesafeli tavırlarıyla bilinip tanında da, aslında bulunduğu ortamdaki en iyi ve en kaliteli espriler onlardan çıkıyor. Başaklar, pratik zekaları sayesinde bulunduğu ortamdaki olayları hızlıca gözlemler ve anında herkesi güldürebilecek ve kimsenin aklına gelmeyecek espriler patlatarak tüm ilgiyi üzerine çekebilir. Ortamda ona malzeme olacak bir şey meydana geldiğinde şaka yapmaktan veya komik bir şey söylemekten geri duramaz. Her şeyin mizahını yapabilir ve gelişmiş mizah anlayışı ve kıvrak zekası sayesinde herkesi kendine hayran bırakabilir.

Yay burcu

Yay burçları neşeli ve enerjik yapılı kişiler olurlar. Onlar her zaman hayatın pozitif yönlerini görmeye çalışırlar. Özellikle yay burcu erkekleri, konuşkan ve esprili tavırlarıyla hemen herkesin dikkatini üzerine çekebilir. Onların bu tavrı sosyal çevrelerinde her zaman sevilmelerini ve ortama neşe, enerji veren kişi olmalarını sağlar. Kimseyi kırmadan çok akıllıca şakalar yaparlar. Ancak yay burçları bazen karşı tarafı eleştirmek ya da düşüncelerini söylemek için de şakaya başvurabilir. Bu nedenle bazı zamanlar, söylediklerinin ciddi ya da şaka olduğunu anlamak zor olabilir.