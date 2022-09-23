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Bakan Vedat Bilgin'den flaş asgari ücret ve EYT açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Vedat Bilgin'den flaş asgari ücret ve EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret ve EYT düzenlemesine ilişkin son dakika açıklamalar geldi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı. EYT ile ilgili çözüm aşamasına geldiklerini belirten Bakan Bilgin, asgari ücret için de konuştu ve şunları söyledi:

-O vergi dışında kaldığı için asgari ücret rakamının altındaki miktar, vergi dışında kalacak. Dolayısıyla onun üzerindeki işçilerin aldığı ücretin vergi dışında kalması söz konusu. O konuda henüz bir oran üzerinde konuşmadık. Toplu sözleşmede elde edilene ücretin yıl sonunda geçerliliğini koruyacak bir seviyede verginin dikkate alınması, daha da önemlisi kriz dönemlerinde bunun sabitlenmesi.

-Sözleşmeli personel meselesi medyada yer aldı. Bakanlar Kurulunda gündeme gelmedi. Biz hazırlığımızı yaptık.

-Geçici işçilerimiz hala geçici işçi. Bir türlü geçmeyen bir işçilik dönemi var. Bunu çözeceğiz, bunun çözülmesi lazım.

-(EYT) Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısı ile ya da başka bir şekilde Türk kamuoyuyla paylaşacağız. Acil olan sorunların ertelenmemesi gerekir.

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