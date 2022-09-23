Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Prestij Meselesi filmi için kilo verdi! Görenler tanıyamadı: Hangisi Mahsun, hangisi Mahmut?

Mahsun Kırmızıgül, Prestij Meselesi için gün sayıyor. Kırmızıgül'ün 3 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak olan yeni filmi 'Prestij Meselesi'nde ünlü sanatçının gençliğini canlandıracak olan oğlu Mahmut Kırmızıgül babası için kampa girerek tam 8 kilo verdi. Adeta babasının kopyası olan genç ismi görenler gözlerine inanamadı. İkilinin fotoğraflarını görenler "Hangisi Mahsun, hangisi Mahmut?" yorumlarında bulundular.

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Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, New York'ta Beş Minare, Mucize Aşk ve Mucize Aşk 2 filmleriyle oldukça ses getiren ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül yeni filmi Prestij Meselesi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Duyurusu yapılan filmin oyuncu kadrosu merak konusu olurken filmde Mahsun Kırmızıgül'ün gençliğini canlandıracak olan oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün 8 kilo vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Oğlu babasının gençliğini canlandıracak

Birçok film ile sinema sektörüne damga vuran Mahsun Kırmızıgül yeni filmi Prestij Meselesi için çalışmalara başladı. 1990'lı yıllarda müzik sektörünün lokomotif yapım şirketlerinden biri olan Prestij Müzik’in kuruluş hikâyesinin anlatılacağı Prestij Meselesi'nin oyuncu kadrosu merak konusu olurken ünlü sanatçının gençliğini ilk kez kamera karşısına geçecek olan oğlu Mahmut Kırmızıgül canlandıracak.

8 kilo verdi! Hangisi Mahsun, hangisi Mahmut karıştı

Filmde babasının gençliğini canlandıracak olan Mahmut Kırmızıgül, kampa girerek 8 kilo verdi ve bıyık bıraktı. Mahmut Kırmızıgül bu değşimi ile babası Mahsun Kırmızıgül'ün adeta kopyası oldu. Kilo vermesiyle dikkatleri üzerine çeken genç isim ile babası Mahsun Kırmızıgül'ün gençlik fotoğraflarını yan yana görenler gözlerine inanamadı. Sosyal medyaya damga vuran fotoğrafları gören kullanıcılar çok sayıda yorum yaparken, "Kral Mahsun Kırmızıgül", "Hangisi Mahsun, hangisi Mahmut" "Arada ben bir fark göremiyorum", "Babasının Oğlu", "Kopya atası" gibi yorumlarda bulundular.

İşte ayırt edilemeyen o fotoğraflar;

Prestij Meselesi filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Mahsun Kırmızıgül’ün yeni filmi Prestij Meselesi filminin hazırlıkları sürüyor. Diğer projelerinde konusu ve oyuncu kadrolarıyla büyük başarılara imza atan Mahsun Kırmızıgül yeni projesinde kimlerle çalışacağı ise merak konusu olmuştu. 1990'lı yıllarda müzik sektörünün lokomotif yapım şirketlerinden biri olan Prestij Müzik’in kuruluş hikâyesinin ele alınacağı filmde Özcan Deniz, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül’ün 20’li yaşları ve nasıl ünlü olduklarının yolculuğu anlatılacak. Prestij Meselesi filminde Erkan Petekkaya, Engin Hepileri, Şebnem Bozoklu, Eser Yenenler, Melisa Döngel, Biran Yılmaz ve aynı zamanda filmin yönetmenliğini yapacak olan Mahsun Kırmızıgül rol alacak. Prestij Meselesi filminde Mahsun Kırmızıgül'ün gençliğini ise oğlu Mahmut Kırmızıgül canlandıracak.