Ümit Erdim ikinci kez baba oldu! Kızının ilk fotoğrafını paylaştı, herkesi duygulandırdı

Birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Ümit Erdim ve eşi Seda Erdim ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. Kızının adını açıklayan ünlü oyuncu paylaşımıyla herkesi duygulandırdı.

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Hayat Bilgisi, Selena, Doksanlar gibi Türk televizyonunun ünlü dizilerinde rol alan ve başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Ümit Erdim sosyal medya üzerinden 2015 yılında aşk yaşamaya başladığı Seda Erdim ile iki yıllık aşklarını 2017 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına taşımıştı.

İlk kızları Ses'ten sonra ameliyat olmuştu

Mutlu evlilikleri ile herkesi kendilerine hayran bırakan çift 'Ses' adını verdikleri kızlarını 2019 yılında kucaklarına alarak ilk kez anne baba olma sevincini tatmışlardı. İlk kızını kucağına aldıktan sonra fazla kilolarıyla baş edemeyen Ümit Erdim hem sağlığı için hemde oyunculuk kariyeri için aynı yıl tüp mide ameliyatı geçirmiş ve uzun süre gündemlerden düşmemişti.

İkinci bebeklerini sosyal medyadan müjdelediler

Bir anda iğne iplik gibi kalan ünlü oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden tatlı kızı Ses'le geçirdiği sevgi dolu ve eğlenceli anları sık sık sevenleriyle paylaşıyordu. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çift sosyal medya hesapları üzerinden geçtiğimiz nisan ayında ikinci bebeklerini beklediklerini takipçileriyle paylaşmıştı.

İkinci kızlarını kucaklarına aldılar

Hayranlarını sevindiren müjdeli haberden sonra ise kız bebek beklediklerini açıklayan çiftin kızları bugün dünyaya geldi. Müjdeli haberi yine sosyal medya hesabından duyuran ünlü çift ikinci kızlarına Ela adını verdi. Ünlü çift İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda "Allah bütün yavrularımıza sağlık sıhhat versin, bahtları açık olsun. Ela Hanım biraz önce aramıza katıldı" ifadelerini kullandı.

İkinci kızlarını kucaklarına alan Erdim çiftine çok sayıda ünlü isim sosyal medya hesaplarından tebrik paylaşımı yaptı. Çifti yakın arkadaşları hastanede ziyaret etti. İşte Ümit Erdim ve Seda Erdim'in sosyal medya paylaşımları...