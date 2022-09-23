Esra Erol'da Cemile'nin tepkileri viral oldu! Cemile Twitter'ı yıktı geçti: "Mental sağlığım tam olarak bu kadın"

ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekoları kıran Esra Erol yeni sezona bomba gibi başladı. Programa Kütahya'dan katılan ve 4 yıl önce görücü usulü evlendiği Ramazan Karaca'dan boşanmak isteyen Cemile'nin verdiği tepkiler Twitter'ı yıktı geçti. "Evlendiğim güne lanet olsun' diyen Cemile'nin eşi ve kayınvalidesine karşı sergilediği tavırlar sosyal medyada adeta viral oldu.

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Esra Erol'da programına Kütahya'dan katılan Cemile'nin verdiği tepkiler Twitter'da adeta viral oldu. 4 yıl önce görücü usulü evlendiği Ramazan Karaca'dan boşanmak isteyen kadın, kayınvalidesi ile yüzleştiği sırada sinirlerine hakim olamayıp sergiylediği tavırlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter’da ‘Cemile’ etiketi Türkiye gündemine yerleşirken kullanıcılar sayısız paylaşımda bulundu. İşte Esra Erol programında yaşananlar ve kullanıcıların yaptığı bazı o paylaşımlar...

"Lanet olsun onunla evlendiğim güne"

Esra Erol'un programına Kütahya'dan katılan Cemile Karaca, evliliğinden sorunlar yaşadığını belirterek ünlü sunucu ve ekibinden yardım istedi. Cemile 4 yıl önce görücü usulü evlendiği Ramazan Karaca ile sorunlar yaşadığını ve şiddet gördüğünü açıkladı. "Eşimi ilk gördüğümde sevdim ama yanlış kişiyi sevmişim. Lanet olsun onunla evlendiğim güne" dedi.

"Çöp poşeti gibi beni annemin kapısına bırakıyor"

Görücü usulü evlendiği Ramazan Karaca ile yaşadıklarını sorunları anlatama devam eden Cemile "Kocam her kavgada çöp poşeti gibi beni annemin kapısına bırakıyor. Şiddet gördüm altınlarımı aldı, mağdur edildim" dedi. Hamileyken bile şiddet gördüğünü söyleyen kadın, "Hiçbirinden şikayetçi olmadım, çünkü beni kapının önüne koyduğunda gidebileceğim hiçbir yer yok. Annemin durumu yok, bana ve çocuklarıma bakamaz. Çocuklarım için sustum" diye konuştu.

Eşi ve Kayınvalidesi canlı yayına bağlandı olanlar oldu

Eşi ve ailesi tarafından mağdur edildiğini anlatan Cemile'nin eşi Ramazan Karaca ve annesi canlı yayına bağlandı. Sinirlerine hakim olamayan Cemile ilk olarak kocasına dönerek, "Ben de senden ayrılmak istiyorum. Gel boşanalım, çocuklarımın velayetini ve altınlarımı ver" dedi. Kayınvalidesinin "Onu evden biz kovamadık. Kendisi gitti, kardeşi alıp götürmüş Bunlar kavga etmişler, Cemile çay bardağı fırlatmış" sözleri üzerine Cemile adeta çılgına döndü. Stüdyodaki tavırlarıyla, verdiği tepkilerle dikkat çeken Cemile'nin o anları sosyal medyada da çok sayıda paylaşıldı.

İşte Cemile'nin viral olan o tepkileri;

Tepkileri twıtter'ı yıktı, geçti!

Canlı yayında kayınvalidesi ile yüzleşen Cemile Hanım, tepkileri ve taklitleriyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Cemile Hanım'ın canlı yayındaki davranışlarını paylaşan birçok kullanıcı, "Cemile tüm kadınların vücut bulmuş hali" yorumunu yaptı. İşte Cemile ile ilgili yapılan paylaşım ve yorumlardan sadece bazıları...

İşte Twitter'daki yorumlardan bazıları:

-Şimdi tüm kayınvalideler Esra Erol izleyip kendi gelinleri için 2 rekat şükür namazı kılsın.

-Bütün komedi yazarları bir araya gelseniz böyle bir tipleme yapamazsınız.

-Allah'ım beni üzen eski sevgilime Cemile gibi bir eş nasip edersin inşallah.

-Mental sağlığım tam olarak bu kadın