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Staj için gittiği okula başörtüsü nedeniyle alınmadı! Genç kıza skandal teklif

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Staj için gittiği okula başörtüsü nedeniyle alınmadı! Genç kıza skandal teklif

İSTANBUL'da üniversite öğrencisi Nezaket Akbulut, okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığını iddia etti. 'Başörtüsünü çıkarma' teklifini geri çeviren Akbulut, okul yetkilileri hakkında şikayetçi oldu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunup ifade veren Akbulut, bir vakıf üniversitesinin Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde 3. sınıfta okuduğunu bildirdi.

İfadesinde, okuduğu üniversitenin 3. sınıf öğrencilerine staj yeri bulduğunu anlatan Akbulut, dün sabah saatlerinde staja başlamak için Kağıthane'deki bir koleje sınıf arkadaşıyla gittiğini aktardı.

"Başörtülü hiçbir öğrenci ve öğretmen bulunmuyor, bulunmayacak"

Akbulut, staj yerine giderken kılık kıyafetine dikkat ettiğini, siyah gömlek ve başörtüsüyle kahverengi ceket giydiğini belirterek, arkadaşıyla yanına gittikleri okul müdür yardımcısı Ö. Ö'nün kendilerine "Okullarının kılık kıyafet yönetmeliği ve kurallarının olduğunu, başörtülü hiçbir öğrenci ve öğretmen bulunmadığını ve bulunmayacağını" söylediğini ifade etti.

Başörtüsünü çıkarmasını istediler!

Kendisine, "staja başlamak istemesi halinde başörtüsünü çıkarmasını, aksi halde stajyer olarak alınmayacağının" söylendiği bilgisini veren Akbulut, bu yüzden Ö.Ö. ve kolej hakkında şikayette bulunduğunu kaydetti.

AA muhabirine açıklama yapan Akbulut, özellikle staj için kabul edilmediği okula giderken giydiği kıyafetlerle adliyeye geldiğini, yaşadığı ayrımcılıktan dolayı çok kötü hissettiğini söyledi.

"Arkadaşımı türban takmadığı için staja başlattılar"

Bunun arkadaşının yanında yapılmasının kendisini çok rencide ettiğini dile getiren Akbulut, şöyle konuştu:

"Daha sonra arkadaşımı türban takmadığı için staja başlattılar. Bana 'Eğer türbanını çıkarırsan seni staja alırız.' dediler. Kabul etmedim tabii ki. Daha sonra gittiğimde yönetmeliklerinin imzalı örneğini istedim. Bunu veremeyeceklerini söylediler, elim boş geri döndüm. Tüm kadın haklarına, insan hukukuna aykırı bir davranış olduğu için hakkımı savunmaya başladım. Çağlayan Adliyesinde adli işlemlere başladım. Gerekli yerlere şikayette bulundum."

Akbulut, şimdi farklı bir staj yeri aradığını belirterek, "O koleje devam etme gibi bir durumum yok. Üniversitemin de haberi var durumdan. Tamamen başörtülü olduğum için ayrımcılığa maruz kaldığımdan üniversitem bana tam destek veriyor." dedi.

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