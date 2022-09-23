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Birazdan geliyorum diyen kaynananızın damağını çatlatacak fıstıklı saray muhallebisi tarifi

Birazdan geliyorum diyen kaynananızın damağını çatlatacak fıstıklı saray muhallebisi tarifi

Hafif ve kolay tatlı tarifleri arayanlar için şahane bir lezzet fıstıklı saray muhallebisi tarifini sizler için derledik. Osmanlı mutfağından bugüne kadar ulaşan fıstıklı saray muhallebisi nasıl yapılır, sorusunun yanıtı malzememeleri ve püf noktalarıyla haberimizde.

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5 çayınıza aniden misafirleriniz çıktıysa hem kolay hem de pratik bir tatlı tarifi ise size geldik. Tatlı deyince aklınıza hafif ve kolay tarifler geliyorsa doğru yerdesiniz. Hem hafif hem de kolay tatlı tariflerinden fıstıklı saray muhallebisini sizin için derledik. Fıstıklı saray muhallebisi için gerekli malzemeler listesinde; 1 litre süt, 1.5 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı buğday nişastası, 1 çay bardağı kıyılmış Antep fıstığı, biraz su, 2-3 parça damla sakızı veya 1 paket damla sakızlı vanilya

Üzeri için; Nar taneleri, file fıstık

İşin sırrı damla sakızında

Süt, şeker ve damla sakızını bir tencerede karıştırıp orta ateşte sürekli karıştırarak ısıtın. Nişastayı akışkan bir kıvam alacak şekilde soğuk su ile inceltin, ardından azar azar, karıştırarak tencereye ilave edin. 1-2 dakika sonra kıyılmış Antep fıstığını ekleyin ve muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirip ocaktan alın. Muhallebiyi suyla ıslattığınız bir kalıba aktarın. Üzerini nar taneleri ve file Antep fıstığı ile süsleyin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın. 

İşte damak çatlatan bir muhallebi yapmak için bilmeniz gereken püf noktaları

 İşte muhallebi yapımının püf noktaları:

*Nişasta kolay topaklanan bir gıda maddesidir. Muhallebiyi hazırlamaya başlarken ilk adımınız, mutlaka başka bir kap içinde kullanacağınız nişastayı az miktarda süt ile çırparak açmak olmalıdır. 
*Muhallebinizi pişirirken pürüzsüz olması için ocaktan alıncaya kadar sürekli karıştırmanız ve topakları ezmeniz gerekir.
*Muhallebi kıvam aldıktan sonra üzerinde baloncuklar oluşmaya başlamışsa eğer, kaselere paylaştırabilirsiniz.
*Muhallebi yapılışı tamamlanıp kaselere doldurulduktan bir süre sonra üzerinde kaymak gibi bir tabaka oluşur. Bunu engellemek için kaplara paylaştırılan muhallebiler henüz soğumadan üzerine streç film sararak kapatın ve bu şekilde soğumaya bırakın.
*Hazırladığınız muhallebiyi vanilya özütü ya da küçük bir parça damla sakızı katarak aromalı hale getirebilirsiniz; renk ve kıvam vermesi için de 1 adet yumurta sarısı ekleyebilirsiniz.
*Nişastanız kalmadıysa da orta boy tencerede süt, un ve şekeri çırpın. *Daha sonra kısık ateşte kaynayana kadar pişirin. Topaklanma olmaması için pişerken sürekli karıştırın. Kaynadıktan sonra ocağı kapatmadan tereyağı ve vanilya eklenerek ocaktan alın. Kıvamı normal muhallebiden biraz daha farklı olsa da günü kurtaracaktır.

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