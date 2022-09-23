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İstanbul'a giriş yapmak üzereydi gerçek ortaya çıkınca apar topar gözaltına alındı!

İstanbul'a giriş yapmak üzereydi gerçek ortaya çıkınca apar topar gözaltına alındı!

ANKARA'dan İstanbul'a uçak yolculuğuyla gelen bir şahıs, havalimanında kimlik tespitinin üzerine gözaltına alındı. Söz konusu şahsın yapılan incelemelerde Hakkari'de 3 korucuyu şehit eden teröristlerden biri olduğu belirlendi. Yakalama kararı bulunan Rıdvan H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri terminal içerisinde yaptığı denetimlerde risk analizi uygulaması dahilinde 19 Eylül’de Ankara’dan İstanbul’a gelen bir yolcudan şüphelendi. Bunun üzerine güvenlik kameralarından yolcu takibe alındı.

Şüphe üzerine parmak izi kontrolü

Takip sonucunda polis ekipleri taksi bekleyen yolcunun yanına gelerek kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde kimliğin sahte olduğundan şüphelenen ekipler, şahsı parmak izi kontrolüne götürdü. Yolcunun polise gösterdiği "Mehmet Sıddık Hozman" adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunun anlaşılması üzerine parmak izi kontrolü yapıldı.

3 köy korucusunun şehit edildiği teröristlerden biri çıktı!

Detaylı incelemede şahsın 2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iş makinelerinin güvenliğini sağlayan 3 köy korucusunun şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri olan Rıdvan H. olduğu öğrenildi.

Tutuklandı

Silahlı terör örgütüne üye olma (PKK/KCK/YPG/YDG-H) suçundan aranan şahıs, çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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