Tekirdağ'da dehşete düşüren olay! Anaokulunun bahçesinde yaşandı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde anaokulunun bahçesindeki kuyuya düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.Abone ol
4 yaşındaki D.Y.E, okul çıkışı öğretmenleri tarafından annesine teslim edildi. Bu esnada bahçede bulunan su kuyusunun kapağının üzerinde zıplayan çocuk, kapağın kırılması sonucu kuyuya düştü.
Anne ve öğretmenlerinin müdahalesi yetersiz kalınca olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı.
Ekiplerce kuyudan çıkarılan yaralı çocuk, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.