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MİT'ten sınırda yeni operasyon! Atilla Çiçek ve Hüseyin Yıldırım Türkiye'ye getirildi

MİT'ten sınırda yeni operasyon! Atilla Çiçek ve Hüseyin Yıldırım Türkiye'ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım'ı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

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MİT, teröristlere yönelik başarılı bir operasyona daha imza attı. Özellikle sınır ötesinde yaptığı operasyonlarla adından söz ettiren MİT, bu kez sınır hattında harekete geçti.

İHA'nın aktardığına göre, “Lehenk” kod adlı Atilla Çiçek ile “Alişer” kod adlı Hüseyin Yıldırım, “devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma” suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.

Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım, MİT tarafından sınır hattı operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

Teröristlerle ilgili ortaya çıkan bilgiler

Tunceli’de 25 Eylül 2012 tarihinde 6’sı asker, biri sivil olmak üzere 7 vatandaşın şehit olduğu bombalı saldırı ile Ağrı’nın Doğubeyazıt kırsalında 29 Ağustos 2020 tarihinde 2 askerin şehit olduğu saldırının failleri arasında yer alan terörist Atilla Çiçek’in Suriye ve İran’da, terörist Hüseyin Yıldırım’ın ise Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Atilla Çiçek

Hüseyin Yıldırım

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