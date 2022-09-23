Meteoroloji'den bir iyi bir de kötü haber! Hafta sonu havası çok başka olacak alarm verildi asıl kış o tarihte geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminleri şaşırttı. Uzun süredir etkili olan soğuk ve yağışlı hava yurdu terk ediyor. Hafta sonu sıcaklar yavaş yavaş yükseliyor yeni hafta daha da sıcak olacak. Bugün de birçok ilde yağış bekleniyor. İşte son tahminler...
Soğuk hava dalgası yavaş yavaş yurdu terk ediyor. Sıcaklığın batı bölgelerinde hafta sonu mevsim normallerine gelmesi bekleniyor. Yeni haftada ise yağış beklenmiyor. Hafta sonu da İstanbul'da sıcaklık 21, Muğla'da 27, Antalya'da 30, Mersin'de 30 derece olacak.
Sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırıkkale, Kırşehir, Ağrı, Bitlis, Muş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri, Ankara'nın güney kesimleri ve Çankırı'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Uzman isim Kerem Ökten yaptığı açıklamada şunları söyledi:
-Yarın öğleden itibaren başlayarak havalar tekrar ısınacak. Bu tarz sıcaklık iniş çıkışları bahar mevsimlerinin kanunudur. Geceler artık hep serin. Gündüzleri nem az.
-İlk Kış havası 14 Ekim civarı gelecek gibi görünüyor. 14 Ekim'e kadar gündüzler sıcak geceler üşütücü. 14 Ekim'de mont giymek gerekebilir.