Tango paylaşımında 'kırmızı kilot' yorumu bardağı taşırdı! Canan Ergüder açtı ağzını yumdu gözünü

Kanserle olan mücadelesini bitiren ünlü oyuncu Canan Ergüder sosyal medya hesabından tango yaparken paylaşım yaptı. Ergüder'in dans ettiği anlarda iç çamaşırının göründüğüne dair yorumlar ünlü oyuncuyu kızdırdı. Ergüder'e destek ise gecikmedi.

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Behzat Ç, Güllerin Savaşı, Binbir Gece gibi televizyon dünyasının ünlü dizileriyle tanıdığımız ünlü oyuncu Canan Ergüder 2 yıl önce Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara adlı dizide oynamıştı. Dizi devam ederken meme kanserine yakalanan ünlü oyuncu bir süre ekranlara ara vererek kanser tedavisi oldu.

Geçtiğimiz yıl mücadelesini bitirmişti

2017 yılında Güllerin Savaşı dizisinin setinde başrol paylaştığı rol arkadaşı Kenan Ece ile nikah masasına oturan ünlü oyuncunun 2018 yılında 'Demir' adını verdiği bir oğlu olmuştu. Tedavi sürecinde ailesiyle bol bol vakit geçiren ve moral bulan ünlü oyuncu geçtiğimiz yıl kemoterapi tedavisini bitirmiş ve kanser hastalığını yenmişti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Canan Ergüder yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu bu defa yaptığı dansla gündeme bomba gibi düştü. Ergüder kırmızı elbisesiyle tango yaparken çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımındaki o an kriz çıkardı

Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanacak olan aile dizisiyle ekranlara dönmek için hazırlanan ünlü oyuncu kan kırmızı elbisesiyle sahnede tango yaptığı anları paylaştı ünlü oyuncunun dans anlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ergüder'in dans ettiği anda kırmızı iç çamaşırının görünmesi de videoyu izleyen bazı insanların dikkatinin çekti. Ünlü oyuncuya bazı sosyal medya kullanıcılarından "Bu nasıl tango", "Dans şov değil kilot şov" yorumları yapıldı.

Arkadaşından destek gecikmedi

Yapılan yorumlara daha fazla dayanamayan başarılı oyuncu bir takipçisinin yaptığı "Kilot şov?" yorumuna "Hayır tango şov" yanıtını verdi. Ünlü oyuncuya Menajerimi Ara dizisindeki rol arkadaşı Ahsen Eroğlu'ndan destek gecikmedi. Eroğlu, arkadaşının dansına destek çıkarak "Bilmeyince böyle oluyor. Canan'ım şahanesin" yorumunu yaptı. İşte Ergüder'in o dans anları...