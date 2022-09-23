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Dolandırıcıların yeni yöntemi! Özgür Aybaş kaydetti... Dikkat bu mesaj size de gelebilir

Dolandırıcıların yeni yöntemi! Özgür Aybaş kaydetti... Dikkat bu mesaj size de gelebilir

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, dolandırıcıların yeni yöntemini gözler önüne serdi. 'Ödenmemiş HGS borcunuz var' şeklinde SMS gönderen dolandırıcıların, sahte internet sitesine yönlendirerek vatandaşların kimlik numaralarını ve banka hesaplarına dair bilgileri ele geçirmeye çalıştıkları görüldü.

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Cep telefonuna sahte avukat ismiyle SMS gönderen dolandırıcılar, “Ödenmemiş HGS borcunuz bulunmaktadır, ödemek için tıklayın” ifadesiyle link gönderdi.

Linke tıklayınca, “hgsicrabirimi.com” adlı sahte internet sitesi açıldı. Devlet kurumlarına ait olmayan bu internet sitesi, nisan ayında “hukukicrabirimi.com” adı altında faaliyet gösteriyordu.

0 ile başlayan kimlik numarası olmadığı halde...

Dolandırıcılara ait, devlet kurumu görünümlü sahte internet sitesi, TC kimlik numarası girilmesini talep etti. Ancak Türkiye’de 0 ile başlayan TC numarası olmadığı halde, 0 ile başlayan sahte TC no’yu kabul eden dolandırıcı site, daha sonra ad-soy ad ve plaka istedi.

Son aşamada kredi kartı bilgileri

Yine aynı şekilde ad-soy ad ve plaka kodunun doğru olup olmadığını kontrol etmeyen site, son aşama olarak kredi kartı bilgilerini istedi.

"Dolandırıcılıkta yeni taktik"

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, dolandırıcıların yöntemini ekran kaydı aldı, adım adım gösterdi, sosyal medya hesabından "Dolandırıcılıkta yeni taktik" ifadesiyle paylaştı. 

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