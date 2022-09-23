Ali Babacan'ın 'altılı masa'yı dağıtma planı! Ne Abdullah Gül ne de Kemal Kılıçdaroğlu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 6'lı masayı sarsmaya hazırlanıyor. Ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda acele edilmemesi görüşünü savunan Ali Babacan'ın planının çok farklı olduğu iddia edildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan Ali Bacan, Abdullah Gülün adaylığını mı istiyor? İşte Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin köşesine yansıyanlar...

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 6'lı masayı "sarsacağını" savundu. Ali Babacan'ın geçiş döneminin cumhurbaşkanına bırakılmadan koalisyon ortakları tarafından eşit bir şekilde yönetilmesini istediğini belirten Selvi, "Babacan, ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda acele edilmemesi görüşünde ama gerekçesi çok farklı" diyen Selvi, Babacan'ın aklındakini şöyle yazdı:

"Babacan’ın, Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığına sıcak bakmadığı sonucunu çıkarabiliriz. ‘Masanın dışından’ tarifiyle akla ilk olarak Abdullah Gül geliyor. Ama kulislerden edindiğim bilgiye göre, ne Kılıçdaroğlu ne Abdullah Gül. Ali Babacan, cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor. Zaten 'Ortak aday olmazsa cumhurbaşkanı adayıyım' demişti."

Altılı masayı sarsmaya hazırlanıyor

İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümü:

1. Ali Babacan geçiş döneminin cumhurbaşkanına bırakılmadan koalisyon ortakları tarafından eşit bir şekilde yönetilmesini istiyor.

2. İYİ Parti’nin aksine HDP ile ilişkilerin sürdürülmesini istiyor. “Altılı masa HDP ile ilişkiyi mutabakatla götürmeyebilir” diyor.

3. DEVA Partisi seçim ittifakı yapmayacak. Babacan, “Şu an için biz gemileri yaktık, tek başımıza gidiyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor

4. Babacan, ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda acele edilmemesi görüşünde ama gerekçesi çok farklı.

“Geçen sene çok tartışılan isimler bu sene değişti. Yine de değişir” diyor. Geçen sene Ekrem İmamoğlu konuşuluyordu. O değişti. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu konuşuluyor. Babacan’a göre Kılıçdaroğlu da değişebilir.

Akla ilk gelen isim Abdullah Gül

5. Babacan hem ortak aday olmayabilir diyor hem de cumhurbaşkanı adayının 6’lı masadan birisinin olmasının şart olmadığını söylüyor. “Dışarıdan da olabilir” diyor. Bunları topladığımızda Babacan’ın, Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığına sıcak bakmadığı sonucunu çıkarabiliriz. ‘Masanın dışından’ tarifiyle akla ilk olarak Abdullah Gül geliyor.

Ali Babacan cumhurbaşkanı adayı mı?

6. Ama kulislerden edindiğim bilgiye göre, ne Kılıçdaroğlu ne Abdullah Gül. Ali Babacan, cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor. Zaten “Ortak aday olmazsa cumhurbaşkanı adayıyım” demişti.