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Adana'da DEAŞ operasyonu! Yabancı uyruklu 7 şüpheli için gözaltı kararı

Adana'da DEAŞ operasyonu! Yabancı uyruklu 7 şüpheli için gözaltı kararı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu adreslere TEM şubesi operasyon timi ve özel harekat polisleriyle baskın yapıldı.

Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı.

Ekiplerin gözaltına aldığı bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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