Mideyi nasıl yaktığını bilseniz ağzınıza sürmezsiniz! İşte mideyi cayır cayır yakan besinler

Gün içinde birçok besini, zararlı olup olmadığını bilmeden tüketiyoruz. Bu besinler kısa vadede belki ciddi problemlere sebep olmasa da, bir müddet sonra ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyorlar.

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Yüksek yağlı yiyecekler mide ekşimesine sebep olabilir. Yüksek yağlı yiyeceklerin mide ekşimesini tetiklemesinin iki yolu vardır. Birincisi özofagus sfinkterini yemek borusu ve mide arasında bir bariyer görevi gören kası gevşetebilirler. Bu kas gevşediğinde mide asidi mideden yemek borusuna kaçabilir ve mide ekşimesine sebep olabilir. İkincisi ise yüksek yağlı besinler kolesistokinin (CCK) hormonunun salınmasını uyarır. Bu hormon bunun yanı sıra alt özofagus sfinkterini gevşetebilir ve asit reflüye sebep olabilir.

Bunun yanında kolesistokinin hormonu daha iyi sindirilebilmesi için yiyeceklerin midede daha uzun süre kalmasına yardımcı olur. Fakat bu aynı zamanda mide ekşimesine sebep olabilecek asit reflü riskini de önemli derecede artırabilir. Bunun sadece yağ bakımından zengin sağlıklı besinler için geçerli olmadığını belirtmek oldukça önemlidir. Aynı zamanda yüksek derecelerde yağda kızarmış yiyecekler ve paketli besinler için de geçerli bir durumdur.

Nane

Nane tüketiminin mide ekşimesine sebep olabileceğine dair bazı deliller vardır. Bir çalışma, yüksek dozda nane alımı ile asit reflü belirtileri arasında bağlantı olduğu ortaya çıktı. Dikkat çeken bir şekilde nane alt özofagus sfinkterini gevşetmedi. Bunun yerine araştırmacılar nanenin yemek borusunu tahriş ederek mide ekşimesine sebep olabileceğine inanıyorlar. 500’den fazla kişiyle yapılan bir başka araştırmada, günlük olarak nane çayı tüketenlerin iki kez mide ekşimesi riski olduğu belirlendi. Bununla birlikte, nane ve mide ekşimesi arasında bir bağlantı olduğuna dair sınırlı delil vardır. Nanenin mide ekşimenizi daha da kötüleştirdiğini düşünüyorsanız, bundan kaçınmak en iyi tercihtir.

Çikolata

Çikolata, mide ekşimesi için başka bir yaygın tetikleyici olarak bilinir. Yüksek yağlı yiyecekler gibi çikolata da alt özofagus sfinkterini gevşetebilmektedir. Bu durum mide asidinin yemek borusuna kaçmasına ve mide ekşimesine sebep olabilir. Bunun yanı sıra çikolata “mutluluk hormonu” denilen serotonin içeren kakaodan meydana gelir. Ne yazık ki serotonin alt özofagus sfinkterini de gevşetebilmetedir. En son olarak çikolata teobromin ve kafein bileşiklerini de içerir. Her ikisi de alt özofagus sfinkterini gevşemeye teşvik edebilir.

Baharatlı yiyecekler

Genel olarak sindirim hızını yavaşlatabilecek kapsaisin adı verilen bir bileşik içerirler. Bu bileşik yiyeceklerin midede daha uzun süre kalmasına sebep olur ve sindirimi yavaşlatır. Bu da mide ekşimesi için bir risk etkenidir. Bununla birlikte, baharatlı yiyecekler zaten iltihaplı bir yemek borusunu tahriş edebilir ve bu mide ekşimesi belirtilerini kötüleştirebilir. Bu sebeple mide ekşimesi varsa baharatlı yiyecek alımınızı azaltmak en iyisidir.

Soğan

Özellikle çiğ olarak tüketilen soğan mide ekşimesini inanılmaz derecede tetikler. Bu listedeki diğer yiyecekler gibi soğan da asit reflü ve mide ekşimesi belirtilerine sebep olabilecek alt özofagus sfinkterini gevşetebilir. Ek olarak soğan geğirmeye sebep olabilecek zengin bir fermente lif kaynağı olarak bilinir. Geğirme asit reflü belirtilerini şiddetlendirebilir. Fermente edilebilir lif soğanları, sindirim problemlerini tetikleyebilen bir grup bileşik olan FODMAP’lerden meydana gelir.