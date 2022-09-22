Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si yürek hoplattı! Pelin Ermiş'in inanılmaz değişimi: "Kim der ki bu kız 40 yaşında"

Kanal D ekranlarında 2008-2010 yılları arasında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinde Cemile karakterine hayat veren Pelin Ermiş'in yıllar içerisindeki değişimi dikkatlerden kaçmadı. Son olarak süper minisiyle objektiflerin karşısına geçen Ermiş, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başardı.

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Ünlü oyuncu Pelin Ermiş, Kanal D'nin efsane dizileri arasında yerini alan Aşk-ı Memnu'da Cemile karakteri ile hazırlara kazınmıştı. Günümüzde hala tekrarları yayınlanan dizide gösterdiği performasla dikkat çeken ünlü isim sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Cemile yürek hoplattı

Aşk-ı Memnu dizisindeki hayat verdiği Cemil karakteri ile hazıfalarda yer edinen güzel oyuncu Pelin Ermiş, Adını Feriha Koydum, Vazgeç Gönlüm, Hangimiz Sevmedik, Mazi Kalbimde Yaradır gibi projelerde de yer almıştı. Son zamanlarda sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştığı cesur pozlarla gündeme gelen Ermiş son paylaşımı süper minisiyle yürek hoplattı.

"Kim der ki bu kız 40 yaşında"

40 yaşındaki güzel oyuncunu paylaşımı kısa sürede binceler beğeni alırken, takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Fit vucüdu ve güzelliği ile büyüleyen ünlü oyuncunun gönderisini altında takipçileri, "Kim der ki bu kız 40 yaşında", "Fazla oluyosun", "Bebeğim gençlik iksiri mi buldun" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Pelin Ermiş'in süper minili paylaşımları;

Pelin Ermiş EXXEN'de! 'Sizi Dinliyorum' ile geri dönüyor

Exxen’nin yeni dizisi Sizi Dinliyorum ilk iki bölümüyle cuma günü görücüye çıkmaya hazırlanıyor. 40 yaşındaki ünlü oyuncu Pelin Ermiş ise izleyici ile yeniden buluşmak için gün sayıyıor. Yapımcılığını 25 Film’in üstlendiği ve Exxen platformunda yayınlanacak olan Sizi Dinliyorum dizisinin başrollerinde Güldür Güldür Show ekibinden ayrılan Onur Buldu ve Ayşenil Şamlıoğlu yer alırken, ünlü oyuncu Pelin Ermiş ise bir terapist karakterine hayat verecek.

Sizi Dinliyorum dizisinin konusu ne?

Onur Buldu’nun farklı rollere gireceği Sizi Dinliyorum dizisi eşi ile birlikte terapiste gitmesini konu alan bir komedi dizisi olacak. Sizi Dinliyorum dizisinin ilk bölümünde kendisiyle para için evlenildiğini düşünen bir ailenin komik hikayesi anlatılacak. Sizi dinliyorum dizisinde genelde komik ikili diyaloglar ile izleyici güldürülmeye çalışılacak.

Pelin Ermiş kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Pelin Ermiş, 21 Ağustos 1982’de İzmir'de dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Ermiş, 2006 yılında “Şöhret Okulu” dizisi ile televizyon dünyasına adım attı. 2008 yılında Beren Saat, Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ ve Hazal Kaya‘nın başrollerini paylaştığı, yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği “Aşk-ı Memnu” dizisinde yer alan Pelin Ermiş, canlandırdığı Cemile karakteri ile adını duyurdu. “Mazi Kalbimde Yaradır”, “Adını Feriha Koydum”, ”Emir’in Yolu”, “Hangimiz Sevmedik” gibi dizilerde rol alan Ermiş, birçok tiyatro oyununda başarılı performanslar sergiledi. Pelin Ermiş ayrıca “Cehennem 3D”, “Bekçi” ve “Kiraz Mevsim” filmlerinde rol aldı.