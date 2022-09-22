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İkinci kez baba olan Kenan İmirzalıoğlu ayrılık iddialarını ilk kez cevapladı! Meğer Sinem Kobal...

İkinci kez baba olan Kenan İmirzalıoğlu ayrılık iddialarını ilk kez cevapladı! Meğer Sinem Kobal...

Kendisi gibi oyuncu Sinem Kobal'la ikinci çocuklarını geçtiğimiz ay kucaklarına alan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu evlilikleri hakkında çıkan boşanma iddialarını ilk kez cevapladı.

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Deli Yürek, Ezel, Karadayı gibi televizyon dünyasının sevilen dizilerinde rol alan, başarılı oyunculuk kariyeri ve yakışıklılığı ile herkesi kendine hayran bırakan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu kendisi gibi ünlü oyuncu olan Sinem Kobal'la 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.

İkinci çocuklarını kucaklarına almışlardı

Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla aşklarını doludizgin yaşayan çift mutlu halleri ve evlilikleriyle Türkiye'nin örnek çiftlerinen olmuşlardı. 6 yıllık evli olan İmirzalıoğlu ve Kobal 2020 yılında 'Lalin' adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne baba olma duygusunu tatmışlardı.

Ünlü çift geçtiğimiz mayıs ayında ise 'Leyla' adını verdikleri ikini çocuklarını kucaklarına almışlardı. Mutlu haberleri ile sevenlerini mutlu eden çift hakkında ortaya ilginç bir iddia atıldı. 

O iddialara Kenan İmirzalıoğlu cevap verdi

İkinci çocuklarını kucaklarına alan çiftin ayrıldıkları iddia edilmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddialara ünlü çifften yanıt gecikmedi. Ayrılacakları iddia edilen çiftten Kenan İmirzalıoğlu restoran çıkışında görüntüleni.

Restoran çıkışında muhabirlerle muhabbet eden ünlü oyuncu eşi Sinem Kobal'la ayrılık iddiaları hakkında sorulan "hiç sormak istemiyoruz ama ayrılık iddiaları çıkmıştı doğru mu?" sorusuna ünlü oyuncu "İstemiyorsanız hiç sormayın" cevabını verdi.

"Onun için en önemli şey"

Muhabirlerin soruya tam yanıt almak için ısrarları üzerine İmirzalıoğlu gülerek ayrılık iddialarını yalanladı ve "Tövbe estağfurullah, keşke sormasıydın. Boş" yanıtını verdi. 

Eşi Sinem Kobal hakkında da konuşan ünlü oyuncu "Sinem gayet iyi, içinden muhteşem bir anne çıktı zaten. Şu an annelik onun için en önemli şey. Gayet de iyi yapıyor. Onu öyle gördükçe saygım tekrar katlanıyor."

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