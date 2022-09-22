Almanya'da düğünden kovulan Solmaz uyuşturucu mu aldı açıklamalar çok vahim!

Ekranların en çok izlenen izdivaç programlarından birinde dansıyla gündem olan ve kısa sürede fenomen olan Solmaz Çiros son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Almanya'da sahne aldığı bir düğünden yaka paça atılan Solmaz hakkında düğün sahibi olay iddialarda bulundu. Solmaz Çiros uyuşturucu mu aldı?

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Bir dönemin en çok izlenen izdivaç programlarından birine katılan Solmaz Çiros, dansının yanı sıra sesi ile ile bir dönem gündeme gelmiş ve sahne almaya başlamıştı. Dans şov yapan hem de şarkı söyleyen Solmaz, son olarak Almanya'da bir sünnet düğününde sahneye çıktı. Fakat sahneye çıktığı sırada performansı beğenilmeyen Solmaz, düğün sahibi tarafından 2.500 Euro'yu haketmiyorsun diyerek Solmaz'ı düğünden kovmuştu.

Peki Solmaz Çiros neden kovuldu?

Çiros'u sahneden kovan kişinin iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü. 2500 Euro aldığı düğünden yasaklı madde kullandığını iddia etti. Çiros'un düğün salonundan kovuldu. Sonrasında yeniden sahneye çıkan Solmaz, kendisine haksızlık yapıldığını söyledi.

Çiros'u herkesin içinde azarlayarak kovan kişi, "Sana verdiğim parayı hak etmiyorsun. Dışarı, dışarı. Almanya'da kimse görmesin bunu. 2500 Euro'ya çıktı mal çekiyor, şurada sallanıyor" diyerek Solmaz'ı herkesin içinde rezil etti.

Yaka paça düğünden atıldı

Solmaz Çiros, güvenlik eşliğinde salonu terk etti. Ve sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. "Hepimizde göz var izan var, kimin haklı olduğunu kimin iftira ettiğini anlayacak bilince sahibiz. Ben sizin tanıdığınız, bildiğiniz Solmazım. Kimseye yanlışım olmaz."



"Kimsenin bana yanlış yapmasına da izin vermem. Zaten tek başıma bir kadın olarak bin kişinin karşısına çıkıp haksızlık ve iftira edildiğini net yüzlerine söyledim."

"Gereken hukuki hakkımda elbette arayacağım. Benim anlım ak başım dik, gücümde haklılığımdan" dedi. Solmaz Çiros, tüm bu yaşananların ardından dün akşam bir video yayınladı. Videoda suç duyurusunun dilekçesini gösteren fenomen, dava açtıklarını duyurdu.