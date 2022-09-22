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Destici: Anayasa Mahkemesi üyelerine düşen Türkiye'yi bu terörist partisinden kurtarmak olmalıdır

Destici: Anayasa Mahkemesi üyelerine düşen Türkiye'yi bu terörist partisinden kurtarmak olmalıdır

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Nasıl askerimiz, polisimiz PKK'yı, teröristleri bu vatanın dağından, ovasından temizlemişse Başsavcılık davayı açmıştır, Anayasa Mahkemesi üyelerine düşen de Türkiye'yi bu terörist partisinden kurtarmak olmalıdır." dedi.

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Türkiye Ortadoğu Tarım Fuarı'na katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kastamonu'ya gelen Destici, ilk olarak Kastamonu Valisi Avni Çakır'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'na ziyarette bulunan Destici, ardından patisinin il teşkilatına geçti.

Destici, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, terörle topyekun mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin terörle kahramanca mücadele ettiğini vurgulayan Destici, terörün siyasi uzantılarının olduğunu dile getirdi. Destici, "Bugün maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde PKK'nın partisi, milletvekilleri var. Bunların altında devletin arabası var. Hazineden aldıkları para ile siyaset yapıyorlar." diye konuştu.

Terörle mücadelenin sadece Mehmetçiğe, polise ve güvenlik korucularına bırakılmaması gerektiğini ifade eden Destici, "Bu mücadeleyi topyekun yapacağız. Anayasa Mahkemesi, anayasaya göre karar verip onu kapatacak, başka yolu yok. Bunu söylediğimde 'daha önce de partiler kapatıldı yenileri kuruldu, çözüm değil' diyorlar. Hayır, yenisini de kurdurmayacaksın." dedi.

Herkesin siyasi parti kurup siyaset yapabileceğini belirten Destici, şöyle devam etti:

"Hiç kimse parti kuranların etnik kökenine, mezhebine, anlayışına, dini anlayışına bakmaz. Bakılacak tek şey bu devletin varlığından, ülkenin bütünlüğünden, milletin birliğinden yana mıdır, ayrılıkçı mıdır, vatanın birliğinden mi yanadır. Bakılacak şey budur. HDP Kürtlerin partisi değildir ki. HDP içinde Kürt olmayan binlerce insan ve milyonlarca oy vardır. Aşırı soldur, sosyalist bir partidir. Ağırlıklı olarak yönetici kadrosu inançsızlar topluluğudur. Bunun anlatılması gerekir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Batasuna ve Herri Batasuna kararı açıktır."

Teröristlerin övüldüğünü, cenazelerine gidildiğini söyleyen Destici, şunları kaydetti:

"Ağızlarında demokrasi, barış hukuk ama uygulamaya baktığında kundaktaki bebeği öldür, devletin askerini polisi şehit et, okula giden öğretmeni öldür. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Türkiye'nin buna tahammülü kalmamıştır. Nasıl askerimiz, polisimiz PKK'yı, teröristleri bu vatanın dağından, ovasından temizlemişse Başsavcılık davayı açmıştır Anayasa Mahkemesi üyelerine düşen de Türkiye'yi bu terörist partisinden kurtarmak olmalıdır."

Destici, BBP'nin önümüzdeki seçimlerde Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.

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