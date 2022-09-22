Bu şehirlerde yaşamak herkesin hayali! İşte 2022'nin en çok ve en az yaşanabilir şehirleri

Hemen hemen herkesin dünyanın farklı ülkelerinde birinde yaşama hayali kurduğu bir gerçek. Bu hayallerde kimi zaman ekonomik, kimi zaman ise sosyal hayat önemli bir1 faktör oluyor. İşte 2022 yılı için en çok ve en az yaşanabilir olan dünya şehirleri...

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Herkes, dönem dönem dünyanın farklı ülkelerinde veya şehirlerinde yaşamak ister. Bu isteklerinin ana sebebi bazen maddi imkanlar, bazen ise daha farklı faktörler olabiliyor. Bunların tam tersi olarak, insanların asla yaşamak istemeyeceği şehirler ve ülkeler de bulunuyor. İşte 2022 yılında en çok ve en az yaşanabilir olan dünya şehirleri...

İngiltere merkezli Economist yayın grubunun araştırma birimi Economist Intelligence Unit'in (EIU) Yaşanabilir Şehirler 2022 raporunu yayınladı. Buna göre, Avrupa'da yaşam uygunluğu bakımından incelenen 38 şehir içinde İstanbul listenin son sırasında yer aldı. Bu rapora göre, Avrupa'da değerlendirmeye alınan 38 şehir içinde en yaşanılabilir kent Viyana 99.1 puanla ilk sırada bulunurken, İstanbul 57.7 puanla bu listenin sonuncusu oldu.

Geçen senenin birincisi olan Yeni Zelanda’nın Auckland kenti, 2022’de 34. sırada yer aldı.

Listenin sonuncusu Şam

Yayınlanan liste Avrupa'da batıda yer alan şehirlerin üst sıralarda yer aldığını ortaya koyarken, Bulgaristan ve Romanya gibi Doğu Avrupa ülkelerinin şehirleri alt sıralarda yer edindi. Raporun küresel bölümünde de Viyana ilk sırada bulunurken, listenin son sıralarını Asya ve Afrika ülkeleri doldurdu. Listenin sonuncusu Suriye'nin başkenti Şam olurken, onu Nijerya'nın Lagos kenti ve Libya'nın başkenti Trablus takip etti.

Gçim şartları, sosyal ve kültürel hayat, eğlence, sağlık hizmetleri, suç oranları, siyasi istikrar ve altyapı gibi çeşitli faktörlere göre hazırlanan listede bu yıl savaş nedeniyle Ukrayna değerlendirilmedi. Rusya'nın başkenti Moskova ile tarihi şehri St. Petersburg bir önceki yıla göre puan kaybetti. Moskova 71.4 puan alırken, St. Petersburg ise 68.2 puana sahip oldu.

Dünyanın en az yaşanabilir şehirleri

163- İran, Tahran

164- Kamerun, Douala

165- Zimbabve, Harare

166- Bangladeş, Dakka

167- Papua Yeni Gine, Port Moresby

168- Pakistan, Karaiçi

169- Cezayir, Cezayir

170- Libya, Trablus

171- Nijerya, Lagos

172- Suriye, Şam

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesinde ilk sırada Avusturya’nın başkenti olan Viyana bulunuyor.

Kopenhang ise Küresel Yaşanabilirlik Endeksi’nde ikici kendine yer buldu. Ukrayna bu yıl Rusya saldırısı sebebiyle listede yer alamadı.

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri

1- Avusturya, Viyana

2- Danimarka, Kopenhang

3- İsviçre, Zürih

4- Kanada, Calgary

5- Kanada, Vancouver

6- İsviçre, Cenevre

7- Almanya, Frankfurt

8- Kanada, Toronto

9- Hollanda, Amsterdam

10- Japonya, Osaka