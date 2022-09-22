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Demet Akalın yine bombayı patlattı! Miss Turkey torpil iması ortalığı karıştırdı

Demet Akalın yine bombayı patlattı! Miss Turkey torpil iması ortalığı karıştırdı

Müzik dünyasının sevilen ismi Demet Akalın her hareketiyle olay olmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcının Miss Turkey yarışmasında torpil yapıldığı imasına 1983 Türkiye Güzeli Neşe Erberk'ten yanıt gecikmedi.

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1980 yılından bugün ülkemizde düzenlenen güzellik yarışması Miss Turkey bu yıl da Türkiye'nin güzellerini seçti. 20 Eylül tarihinde seçilecek olan Türkiye güzel için katılım sağlayan binlerce güzel arasından 20 finalist seçilmişti.

Final sonuçları gündeme bomba gibi düştü

Geçtiğimiz yıl yarışmada Dilara Korkmaz Türkiye güzeli seçilirken bu yıl Nursena Say kraliçe seçildi. Yarışmanının ikincisi Aleyna Şirin, üçüncüsü ise 1983 Miss Turkey güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk Gurdikyan oldu. Çok ses getiren final sonuçları sosyal medyada birçok yorum alırken sanat camiasında da eleştirilere maruz kaldı. 

Neşe Erberk'ten kızına duygulandıran paylaşım

Neşe Erbek, Miss Turkey 2022'de üçüncü güzel seçilen kızı Selin Erberk Gurdikyan için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Neşe Erberk paylaşımına "Benim biricik, hem kendisi hem ruhu güzel kızım. Miss Turkey yarışmasında üçüncülük tacını takıp Miss Supranational yarışmasında Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı." 

"Selin'im, sahnede yürüyüşünle bir kuğu gibi güzel, konuşmanla da kendine güvenen, kültürlü, yardımsever, gururlu, örnek bir genç kız olarak herkesin gönlünü fethettin. Devamı yurt dışında inşallah" notunu düştü.

Akalın yine bombayı patlattı!

Bu paylaşımın üzerine geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda garsonun kafasından aşağıya şampanya döken ve uzun süre gündemlerden düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın güzellik yarışması hakkında yaptığı açıklama ile bombayı patlattı.

Ünlü şarkıcı Akalın'ın yarışmada favori güzeli olan Zeynep Elif Özal dereceye giremeyince ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Neşe Erberk'in yarışmada 3. olan kızına yönelik ilginç imada bulundu. Akalın yaptığı paylaşımda "Hira'yı ayıp olmasın diye Türkiye güzeli yapmayın" diyerek Erberk'in kızına torpil yapıldığını iddia etti. Akalın'ın bu sözlerine Neşe Erberk'ten yanıt gecikmedi. Eski Türkiye güzeli geçtiğimiz gün katıldığı programda akalının imalarını yanıtladı.

"Kızım birinci olurdu" dedi, iddiaları cevapladı

2. Sayfa programına bağlanan Erberk kızı için sarf edilen sözlere canlı yayında "Bütün kızların heyecanını hissettim. Üç isim belirlenmesi gerekiyordu. Önemli olan medeni cesaretleriyle Türk kızını temsil etmeleriydi. Bütün kızlar kendilerini ifade ettiler ama tabi ki en güzeli benim kızım."

"Jüriyi etkilemiş olsaydım kızım birincilik tacını takardı. Demet Akalın'ınki talihsiz bir açıklama. Onu öpüyorum." ifadelerini kullanarak Türkiye üçüncüsü olan kızı Selin Erberk Gurdikyan'ı savundu.

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