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Erdoğan BM kürsüsünde fotoğraf paylaştı Micotakis çıldırdı kimse Yunanistan'a kabadayılık yapamaz

Erdoğan BM kürsüsünde fotoğraf paylaştı Micotakis çıldırdı kimse Yunanistan'a kabadayılık yapamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsünden Ege'de botları batırılan ve boğularak hayatını kaybeden çocukların fotoğrafını göstermesi, Ege'yi mülteci mezarlığına çeviren Atina'yı ayağa kaldırdı. Miçotakis, "Kimse Yunanistan'a kabadayılık yapamaz. Gerisini cuma günü BM'de söyleyeceğim" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak biz, yeni Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir." sözleri Yuna hükümetini kızdırdı. 

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 77. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap eden Erdoğan, Ege'de botları batırılan ve boğularak hayatını kaybeden çocukların fotoğrafını göstererek, "Geçen hafta 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşında Abdülvahap, aileleriyle birlikte Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir. Avrupa'nın ve Birleşmiş Milletler kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara artık bir 'Dur' demesinin vakti çoktan gelmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Yunanistan'ı kızdırdı

Erdoğan'ın bu sözleri Yunanistan'da tepkilere yol açarken Başbakan Kiriakos Miçotakis'ten yeni bir açıklama geldi. Yunan Başbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suçlamalarına yanıtını cuma günü BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmada vereceğini söyledi.

BM toplantısı için gittiği New York'ta dün yabancı konuklarla bir araya gelen Miçotakis, "Kimse Yunanistan'a kabadayılık yapamaz. Gerisini cuma günü BM'de söyleyeceğim" dedi.

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