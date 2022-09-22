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İrem Derici tekne paylaşımıyla büyüledi! "Asla duş almadım" itirafı olay oldu!

İrem Derici tekne paylaşımıyla büyüledi! "Asla duş almadım" itirafı olay oldu!

Ünlü şarkıcı İrem Derici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Daha önce Alaçatı'da tatil yaptığı sırada ayağı ile şarap içtiği video paylaşması günlerce konuşulmuştu. Derici bu kez de tekne tatilinde beyaz göğüs dekolteli bikinisi ve "Asla duş almadım.Tuzlu sudan keçe gibi oldum. Sürekli köpüş gibi yiyoruz" itirafıyla gündeme geldi.

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Hafızalara kazınan şarkıylarıyla, renkli kişiliği ve çarpıcı itiraflarıyla magazin gündemeni sallayan İrem Derici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce tatilde ayağı ile şarap içtiği videosunu paylaşan ünlü şarkıcı bu kez de tekne tatilinde çektiği fotoğraf ve videolarla gündeme gelmeyi başardı.

"Asla duş almadım" itirafı olay oldu

Sosyal medyayı oldukça sık kullanan İrem Derici, yavaş yavaş havaların soğumaya başlamasıyla, yaz sezonunun sona ermesine az bir süre kala kenidi tekneye attı. Hayatında ilk kez tekne tatili yaptığını söyleyen ünlü şarkıcının ilk deneyim itirafları ise sosyal medyada olay oldu. Instagram hesabından çektiği videoda Derici, "Ölmedim kalmadım çok şükür. Bir buçuk valizle geldim. 3 gündür aynı bikiniyleyim. Asla duş almadım.Tuzlu sudan keçe gibi oldum. Sürekli köpüş gibi yiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tekne tatili korkunç bir şey"

Hayatında ilk kez tekne tatilini yaptığını söyleyen İrem Derici, tekne tatilinin korkunç bir şey olduğu söylerken, İnanamıyorum! Artık yaşım biraz geçmiş" diyerek gülerek kendini ti'ye aldı. Ayrıca güneşin altında maksimum 5 dakika kalabildiğini ifade eden ünlü isim "Sonra ağlayarak aşağıya iniyorum. Ama tatil, tatildir. Dün 12 saat uyudum. Tekne beşik gibi salladıkça uyudum" dedi.

Beyaz bikinili pozu büyüledi

Fit vucüdu, güzelliği ve cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen İrem Derici, tekne tatili sırasında çekildiği göğüs dekolteli beyaz bikinisi ile adeta büyüledi. 34 yaşındaki sanatçı bu paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı. 

"Göğüslerimi çok seviyorum"

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde göğüslerine yaptırdığı dolgu hakkındaki bir soruya, "Göğüslerimden çok memnunum, göğüslerimi çok seviyorum" diye cevap vermişti. Derici'nin bu sözleri de oldukça konuşulmuştu. 

İşte İrem Derici'nin büyüleyen beyaz bikinili pozu;

Ayağıyla şarap içtimesini milyonlar izledi

Hemen hemen her paylaşımı, her açıklaması olan kadın İrem Derici geçtiğimiz ay Alaçatı'da tatil yaptığı sırada "Bu eller çok yoruldu artık, biraz da ayaklar yorulsun" diyerek ayağı ile şarap içtiği videosunu paylaşmış, sosyal medyanın gündemine damga vurmuştu. 

Milyonların izlediği o video magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. 

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