Kremlin sözcüsü Peskov'un oğluna 'askerlik' şakası! Verdiği tepki gerilimi arttırdı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un oğlunun, Rus gazetecilerin şakasına verdiği tepki olay oldu. Devlet Başkanı Putin'in 'seferberlik' kararı kapsamında askere alınacağı söylenen Nikolay Peskov, 'Ben bay Peskov'um. Orada olmamam gerektiğini anlamanız gerekir.' dedi... Oğul Peskov'un sözleri ülkedeki protestoları şiddetlendirdi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün duyurduğu kısmi seferberlik ilanı Rusya'da tartışmalara neden olurken, 2 Rus gazeteci bu karar üzerine Rus politikacılarının çocuklarının askere gidip gitmeyeceğini merak etti.

Sosyal medya üzerinden politika programları yapan Rus gazeteci Dmitry Nizovtsev, canlı yayında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un oğlu Nikolay Peskov'u telefonla aradı.

Kendisini Rus ordusundan bir askeri komiser olarak tanıtan Rus gazeteci, Nikolay Peskov'a kısmi seferberlik çağrısı üzerine askere alınacağını ve saat 10:00'da askeri birimlere teslim olması gerektiğini söyledi.

"Ben bay Peskov'um"

Nikolay Peskov ise çağrıyı reddederek, "Elbette yarın saat 10:00'da gelmeyeceğim. Ben bay Peskov'um. Orada olmamam gerektiğini anlamanız gerekir. Bunu farklı yollarla çözeceğim. Genel olarak neler döndüğünü ve hangi haklara sahip olduğumu anlamam gerekiyor" dedi.

Rus gazeteci Dmitry Nizovtsev

Rus askeri komiser olarak tanıtan gazeteciye verdiği cevapta gönüllü askerlik onayı da vermeyen Nikolay Peskov, "İnanın ne sizin ne benim buna ihtiyacım var. Vatanımı savunmayla ilgili bir sorunum yok. Ama oradaki konumumu anlamam gerekiyor. Sizlerin bazı siyasi koşulları anlamanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ruslar ülkeyi terk ediyor

Putin'in kısmi seferberlik ilanının ardından Rusya'da insanlar sokağa döküldü. Yüzlerce insan ülkeden kaçmak için havalimanlarına ve sınırlara akın etti. Hatta dün Rusya'dan kalkan uçakların çoğunun Türkiye'ye geldiği, Rusların kaçmak için Antalya'yı tercih ettiği görüldü.

Binden fazla kişi gözaltına alındı

Peskov'un oğluna yapılan bu şakanın videosu, sosyal medyada yayılınca Rusya'daki halkın isyanı daha da arttı. Başkent Moskova başta olmak üzere tüm kentlere yayılan gösterilerde, güvenlik güçleri protestoculara müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltılara ilişkin henüz Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından resmi açıklama yapılmazken, Rus insan hakları medya projesi OVD-Info tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar 38 şehirde binden fazla göstericinin gözaltına alındığı aktarıldı.

"Ne için ölecekler?"

Putin'in seferberlik kararını açıklamasını ardından protesto çağrısında bulunan Vesna muhalefet hareketinden yapılan açıklamada “Babalarımız, erkek kardeşlerimiz ve eşlerimizden oluşan binlerce Rus erkeği savaşın kıyma makinesine atılacak. Ne için ölecekler? Anneler ve çocuklar ne için ağlayacak?” ifadeleri kullanıldı. Protesto çağrısına yanıt veren katılımcılar ise sokağa çıkarak, "Seferberlik yok" sloganları attı.