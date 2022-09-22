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Bakan Vedat Bilgin 'yeni çalışmalarımız' var diyerek müjdeleri sıraladı! EYT, taşeron işçiler...

Bakan Vedat Bilgin 'yeni çalışmalarımız' var diyerek müjdeleri sıraladı! EYT, taşeron işçiler...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren önemli açıklamalar geldi. Bakan Bilgin "Türkiye'nin ne sorunu varsa hepsini çözüyoruz" dedi Aralık ayını işaret etti.

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 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aydın'da 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları programında konuştu. "Yeni çalışmalarımız var kamuoyu merak ediyor." diyen Bilgin şunları kaydetti:

"Tarihe karıştırıyoruz"

EYT meselesi var onu çözeceğiz. Aralık ayında Meclis'e intikal ettireceğiz. Geçici işçilerimiz vardı. Onu çözüyoruz tarihe karıştırıyoruz. Önümüzdeki günlerce paylaşacağız.

Taşeron işçiliğinden geçmeyen 90 bin kişi... Sayılar değişti işçi kitlesi var kamuya geçmemiş olan onların sorununu çözüyoruz.

"Biz zaten seçimi kazanacağız"

Türkiye'nin ne sorunu varsa hepsini çözüyoruz. Bunları seçim kazanmak için yapmıyoruz. Biz zaten seçimi kazanacağız. Bunu görevimiz olduğu için yapıyoruz. Enflasyon meselesini de çözerek ileriye doğru gideceğiz.

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