Meteoroloji'den kar, soğuk ve sağanak yağış uyarısı! Resmen donacağız İstanbul, Ankara, Sakarya, Kocaeli...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre çok soğuk hava geliyor. Bazı şehirlerde yılın ilk karı görülebilir. Öte yandan pek çok kent için sağanak yağış uyarısı var. Hafta sonu ise güneş yüzünü gösterecek. İşte bölge bölge son durum...
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu açıklamasına göre sıcaklık mevsim normalleri altına düşüyor. Bazı şehirlerde mevsimin ilk kar yağışının görülmesi bekleniyor. İstanbul, Sivas, Adana başta olmak üzere pek çok şehirde sağanak yağış var.Uzman isim Kerem Ökten de "kısa süreli sürpriz kar yağışı görülürse şaşırmamalı" dedi.
Sağanak uyarısı
Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Antalya, Gaziantep, Kilis, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, (Sinop hariç) Karadeniz kıyıları, Karabük, Kastamonu, Sivas, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Tokat ve Kayseri'nin doğu ilçeleri, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
-Perşembe ve Cuma günleri normallerin oldukça altına iniyoruz. En soğuk yerler; Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Bolu. Bolu dağında kısa süreli sürpriz kar yağışı görülürse şaşırmamalı. Uludağ ilk kar yağışını alacak. Geçen sene 23 Eylül'de ilk kar düşmüştü. Bu sene 22 Eylül...