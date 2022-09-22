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Koltuk altı ve bikini bölgesini kar gibi yapacak karışım 3 gün deneyin

Koltuk altı ve bikini bölgesini kar gibi yapacak karışım 3 gün deneyin

Cildine ve güzelliğine önem verenler tüm vücudundaki derinin eşit renkte olması ister. Özellikle koltuk altı, bikini bölgesi, ve yüz çevresi en çok kararmanın olduğu bölgedir. Peki bunun için güzellik merkezine gitmeden evde, doğal yollarla bu kararmalardan kurtulabilir misiniz? İşte doğal reçete..

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Hepimiz cildimizin bütün bölgelerinin eşit renkte olmasını isteriz ama genellikle koltuk altı, bikini ve  göz altlarımızda kararmalar sıkça olur. Bu durum canımızı sıkabilir ve güzellik merkezine gitmeye karar verebiliriz. Peki aynaya bakınca sizi rahatsız eden bu cilt kararmalarından evde doğal yöntemlerle kurtulabilirsiniz. Nasıl mı gelelim tarifimize...

Koltukaltı, bikini bölgesi gibi yerlerde  yoğun olarak görülen kararmaların yanında deri tabakasının başka herhangi bir yerinde de kararma sorunu da oluşabilir. Vücuttaki kararmanın nedeni genetik faktörler olacağı gibi herhangi bir hastalığı bağlı da olabilir. Bu gibi durumlarda bir uzmana danışmak şart. 

Şimdi gelelim evde kendimiz hazırlayacağımız küre

 Elma sirkesi ölü hücreleri canlandırır

Asitli yapısı ile cilt üzerinde oluşan ölü hücreleri yani asıl kararmaya neden olan dokuyu ortadan kaldıran elma sirkesini kullanarak kalıcı cilt beyazlatma sağlamak mümkün.

Elma sirkesi doğrudan uygulamayın

Cilt üzerine doğrudan uygulanmaz. Eşit ölçülerde su ile karıştırılır ve kararma olan bölgeye sürülür. Yaklaşık on beş dakika kadar bekledikten sonra durulanır. Özellikle kadınların en büyük sorunlarından biri olan koltuk altlarının beyazlatılmasında etkilidir. Elma sirkesi kullanmadan önce herhangi bir alerjik reaksiyonu önlemek için vücudun küçük bir bölümünde test yapmak gerekir.

 Yulaf ezmesi ve yoğurt karıştırın sürün

Yulaf deri üzerinde peeling etkisi yaparken yoğurt da içeriğindeki asit ile cildin beyazlamasını sağlar. Bir yemek kaşığı yoğurt ve bir tatlı kaşığı kadar yulaf ezmesi güzelce karıştırılır. Elde edilen karışım cilt renginin açılması istenen bölgeye sürülür. Vücudun birçok yerinde kullanıma uygundur.
Bu karışım kararma bölgesine güzelce yedirildikten sonra soğuk ile temizlenir. Cilt renginde yeterli açılma sağlanana kadar uygulamaya devam edilir. Ancak yulafın peeling etkisi düşünüldüğünde bu maskeyi haftada en fazla iki defa uygulamakta fayda vardır.

Domates suyu cilt rengini açar

 Domates suyu cilt rengini açmak amacıyla kullanılan en eski yöntemlerden biridir. Cilt üzerinde biriken ölü hücreleri yok eder ve kolajen üretimini destekleyerek yeni hücrelerin oluşmasına yardımcı olur.

Uygulamak için:

Bir adet domatesin suyu sıkılır. Bu su kararma olan bölgeye bir parça pamuk yardımıyla güzelce sürülür. Domates suyu tam olarak kuruduktan sonra soğuk su ile durulanır. Her uygulamada domates suyunun taze olması önemlidir. Aynı zamanda bu maskeden peeling etkisi elde etmek istenirse domates suyunun içerisine pirinç unu da eklenebilir.

Cildi beyazlatan limon

Ölü hücreleri arındıran, içeriğindeki sitrik asit ile cildi beyazlatan limon, kararmış ciltler için uygulanabilecek çözümler arasında bulunur.Limon ile cilt beyazlatmaya geçmeden önce kararan bölgenin güzelce temizlenmesi gerekir. Daha sonra taze limon suyu bu bölgeye sürülür ve yarım saat kadar bekletilir. Sonrasında ise durulanır.

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